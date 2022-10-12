台東縣台11線132公里處12日清晨5點30分許發生機車撞人意外。（圖／蔡旻妤翻攝）

台東縣台11線132公里處12日清晨5點30分許發生機車撞人意外。（圖／蔡旻妤翻攝）

台11線雙載機車撞路人 七旬婦晨運返家遭撞死亡

台東縣台11線132公里處12日清晨5點20分許發生機車撞人意外，由21歲黃男騎機車載友人，疑未注意車前狀況，撞上71歲蘇姓婦人，導致婦人當場倒地失去意識，送醫搶救仍不治，肇事機車的2男則肢體擦挫傷，黃男酒測值為0，詳細事故原因警方調查釐清中。

成功分局表示，今天清晨5點半時，黃男11日夜間在台東市友人家聚會，直至12日凌晨4時，黃男才騎機車載友人從市區出發要返回成功鎮住家，行經台11線132公里處時，疑因天色昏暗、未注意車前狀況，不慎撞上1名晨運後打算返家的蘇姓老婦。

肇事機車重心不穩摔車倒地，黃姓男子與乘客蘇姓男子四肢挫傷，送醫無生命危險，但遭撞的蘇姓老婦則因撞擊力道猛烈，當場失去意識及呼吸心跳，警消獲報趕抵現場時，緊急將3人送醫救治，老婦送往馬偕醫院搶救仍宣告不治。

成功分局表示，經勘查事故現場為直線路路段且路幅寬闊，但當時未到日出天色昏暗，是否因此導致機車騎士於行駛過程未能注意行人，或另有其他肇事因素，刻正調查釐清當中。