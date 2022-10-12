澎湃新聞12日報導，大陸水利部指出，大陸國務院常務會議今年初確定的三項水利重點目標任務，已提前三個月全面實現。第四季水利部將繼續抓緊抓實水利基礎設施建設各項工作，確保全年完成水利建設投資超過1兆元（人民幣，下同，約合新台幣4.35兆元）。

大陸水利部副部長劉偉平表示，截至9月30日，大陸國務院常務會議年初確定的三項水利重點目標任務全面實現，提前三個月完成年度任務，為穩定宏觀經濟大盤、增進民生福祉作出了積極貢獻。

這三項水利重點目標任務分別是：重點推進前期工作的55項重大水利工程開工30項；6項新建大型灌區全部開工；全大陸水利建設完成投資8000億元。

針對第四季目標任務，劉偉平表示，水利部將認真落實大陸國務院穩經濟大盤第四季工作推進會議的部署要求，抓緊抓實抓細第四季水利基礎設施建設各項工作。

一是持續抓好水利工程建設。針對工程建設中的投資落實、原材料供應、用工保障等重點問題，及工作推進中的關鍵環節，進一步加強分析研判、優化施工組織、加大協調力度，持續深化細化實化工作舉措，在保證工程品質和安全的前提下，搶抓汛後黃金施工期，全力加快工程建設進度，盡可能多形成實物工作量，確保全年完成水利建設投資超過1兆元。

二是繼續推進重大工程開工。系統梳理前期工作進展較快、有可能第四季度開工的重大水利工程項目，充分發揮現有的協調、督導、會商機制的作用，全力加快要件辦理和前期審批立項進程，爭取年底前再開工部分重大水利專案。

三是進一步擴大投資規模。繼續加強對地方的指導培訓，組織省級水利部門、企業和金融機構及時進行專案對接，充分釋放政策效能，爭取地方政府專項債券、金融信貸、政策性開發性金融工具等更大支持。同時著眼長遠，扎實推進水利專案政府和社會資本合作（PPP）規範發展、水利基礎設施投資信託基金（REITs）試點工作。也就是說兩手發力，擴大水利有效投資的規模。

四是確保工程品質和安全生產。加快推進工程建設進度，強化工程建設管理，壓緊壓實項目法人首要責任，加強對參建各方監督管理，嚴格建設各環節品質控制，全面落實水利安全生產風險查找、研判、預警、防範、處置、責任「六項機制」，牢牢守住安全生產的底線，確保水利工程禁得起實踐和歷史檢驗。

另外，劉偉平還表示，第四季水利部還將系統謀畫好明年水利基礎設施建設工作，以聯網、補網、強鏈為重點，持續推進水利基礎設施建設。