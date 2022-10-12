前總統馬英九雙十節出席活動表示「兩岸是兩個地區，而不是兩個國家」，駁蔡英文總統「兩國論」說法，卻挨綠營批是「馬區長」。馬今天出席活動後受訪澄清，「那是憲法規定的，不是我講的」。馬辦則發新聞稿批評，民進黨看不懂憲法？

馬辦質疑，蔡總統兩度就任時，皆稱遵循憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，顯見認同憲法就是我國不分黨派處理兩岸事務最佳護國神器；但實際上蔡總統雖一面說不挑釁，另一面卻放任民進黨部分人士攻擊嚴守中華民國憲法的馬英九，兩面手法將台灣推向危險境地。

「請民進黨人士回頭讀中華民國憲法」，馬辦表示，中華民國憲法增修條文已明載兩岸定位，根據憲法與兩岸人民關係條例規定，中華民國領土包括台灣地區（即自由地區）及大陸地區，而大陸地區指的就是台灣地區以外的中華民國領土。

馬辦更點名，民進黨台北市議員許淑華、民進黨立委王定宇等人身為民意代表，卻置中華民國憲法於不顧，刻意用「區長」等扭曲言論，掩蓋蔡政府讓中華民國消失一事，是對國格的詆毀，也有愧自身對中華民國民意代表的職守。