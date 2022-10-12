洋基貝德全壘打。（MLB臉書）

守護者在外卡戰橫掃光芒，挾著餘威進入分區系列賽，但首戰就踢到鐵板。洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）6.1局飆出8K僅失1分，打線上有貝德（Harrison Bader）、雷佐（Anthony Rizzo）兩支全壘打，終場4比1搶得首勝（五戰三勝）。

洋基在例行賽就多次痛打守護者，6戰拿了5勝，總比數是懸殊的38比14。守護者此戰在第3局遇上寇爾控球不穩，亞裔新秀史蒂芬關（Steven Kwan）在兩壞球之後等到一顆紅中的速球，轟了陽春全壘打。後面寇爾又投出觸身球，被拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲了二壘打險些失分，該局下半隊友貝德就幫他用陽春炮追平。

5局下洋基唐納森（Josh Donaldson）擊出深遠飛球，他以為是全壘打就慢慢跑，還跟一壘指導員擊掌慶賀，結果這球撞到圍牆掉下來，右外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）急傳二壘，將唐納森夾殺在一二壘之間！唐納森差點成為戰犯，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）同樣敲出右外野平飛安打，這回岡薩雷茲漏接失誤，被趁機跑上三壘，再藉著崔文紐（Jose Trevino）高飛犧牲打攻下超前分。

6局下洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）四壞球保送，守護者捕手想抓盜壘暴傳，被賈吉一口氣衝到三壘。不過賈吉只是「白跑一趟」，因為下一棒雷佐直接把球轟到牆外，兩分全壘打！總計洋基4分都是在守護者先發投手昆崔爾（Cal Quantrill）手中取得，這是洋基2019年以來首度在主場打季後賽，2020年因為疫情換地方，2021年在外卡就輸給紅襪。