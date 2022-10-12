貨車司機突發心肌梗塞 國道強撐百里方緊急就醫

一名68歲李姓貨車司機，日前送完貨從新竹返回台南時就出現胸痛不適，因返家心切吃幾顆舌下錠即趕著上路，開上國道不到10分鐘就出現強烈胸痛、呼吸困難及暈眩等症狀。光田醫院指出，李男因北部沒有熟悉醫院，強忍不適開百公里撐至台中才到光田急診就醫，經診斷為急性心肌梗塞發作；所幸急救過程順利，讓他直呼有「媽祖」保佑才撿回一條命。

光田心臟內科醫師邱一騏說，目前進入秋冬是心血管疾病好發期，這名李姓男子本身就有心血管病史，當時他急性心肌梗塞發作，一路從桃園撐到台中雖然相當幸運，卻是非常不恰當行為；因心肌梗塞患者隨時都有昏厥可能，萬一在國道上昏迷極易發生車禍，無論是對患者或其他駕駛都非常危險。

邱一騏指出，近年來汽車或客運駕駛因心血管疾病突然發作，導致駕駛在國道上死亡或引發車禍頻傳。心肌梗塞對駕駛而言，因發作時民眾常未能當下就察覺，特別是從未有病史的患者，常會忽略身體不適跡象硬撐。心肌梗塞有時並不明顯，患者長途駕駛前可能只覺得累跟喘，不會意識到隨時都有可能心肌會梗塞。

民眾在國道駕駛時發生身體不適，又該如何處理？邱一騏建議，有不舒服症狀時就應提高警覺，可先找鄰近休息站休息，觀察是否持續不適；若懷疑自己心肌梗塞正在發作，應立即停在路邊或路肩，豎起三角架示警後方來車，盡速打119請求救護車協助就醫。

邱一騏強調，當心肌梗塞症狀出現時，馬上送醫才是唯一解方。心血管疾病搶救幾乎都跟時間賽跑，愈早就醫就愈有幫助，有病史的民眾千萬不要強撐。民眾若有胸痛、胸悶，胸口有擠壓感，或是有呼吸急促的症狀出現，可能就是心血管堵塞的症狀，最好立馬就醫。