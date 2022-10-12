有週刊今天（12日）爆料，國防部軍備局採購的一批防彈纖維布，竟遭包商以中國製的劣質品濫竽充數。對此，國防部發布新聞稿證實，今年4月接獲檢舉控告後，隨即主動依法告發。後續將全力配合司法機關調查，並視偵審結果應處，以維國軍權益。

據週刊爆料內容指出，國防部軍備局斥資2.4億元，採購一批抗彈纖維布，用為陸海空軍的防彈背心，不料竟有廠商，買廉價的中國不良代工品交貨。

國防部回應表示，為防廠商違約使用中國布料，國防部不定期多次訪廠履約稽核，經法院認證廠商所出具布料為國產之聲明書後，始辦理驗收。對驗收不合格及廠商未依約交貨部分，已辦理計罰與解約，並沒收履約保證金；廠商不服提起申訴，行政院工程會仍維持原計罰、解約與沒入履保金之判斷。

國防部指出，今年4月接獲檢舉控告指認廠商疑似繳驗中國製布料，隨即主動依法告發。後續將全力配合司法機關調查，並視偵審結果應處，以維國軍權益。