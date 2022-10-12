大陸觀察者網12日報導，德國總理蕭茲和歐盟貿易專員瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）當地時間10月11日出席德國柏林機械工程峰會時發言，不約而同地提到了對於與中國「脫鉤」的看法。

路透等外電報導，在這一問題上，蕭茲支持全球化並反對脫鉤，他認為脫鉤非但不是德國的選項，而且還必須和歐盟以及中國在內的許多國家開展貿易；東布羅夫斯基斯也表示，與中國脫鉤不是歐盟企業的選項，歐盟應該繼續以務實而非天真的態度與中國打交道。

與此同時，兩人也談到了歐洲的另一大重要交易夥伴美國，並對美國此前施行的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）「深感擔憂」，認為其中的部分補貼條款，歧視性對待了歐盟的汽車、可再生能源、電池和能源密集型行業，將就此與美方繼續展開討論。

據報導，德國總理蕭茲當地時間11日在出席柏林機械工程峰會時，再次明確表態支持全球化，稱是全球化「讓很多的繁榮成為可能」。與此同時，他也堅定反對脫鉤，強調「脫鉤將是完全錯誤的道路。當前的秩序，或者更確切地說，時代轉捩點的秩序並非脫鉤，而是巧妙的政治和經濟多樣化」。

蕭茲認為，德國與歐盟必須建立更廣泛、更穩健的貿易關係，非但不能與個別國家脫鉤，而且「必須與包括中國在內的許多國家，與亞洲、非洲和拉丁美洲的新興國家開展貿易」。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯也在當天峰會的視頻致詞指出，當今世界需要的不是孤立和保護主義。他表示，歐盟和中國是深度融合的經濟體。用東布羅夫斯基斯的話來說，「與中國脫鉤不是我們（歐盟企業）的選擇。中國是一個重要的增長市場，也是我們承擔得起投入的寶貴來源。」

「歐盟應該繼續以務實的態度、而非天真的態度與中國打交道。我們的貿易關係需要更多的平衡和互惠。」東布羅夫斯基斯還呼籲，歐盟要更多地關注優質的風險管理和多樣化，而不是抽身而退。

除此之外，德國機械製造商同樣希望與中國保持密切的貿易往來。該行業高度依賴外貿，出口占比在其貿易額中占到約80％。德國機械製造工業聯合會首席經濟學家威謝爾斯表示：「我們沒有看到任何不願在海外投資的情況。」8月份，德國機械製造行業的海外訂單環比增加了2％，而國內訂單則減少了6％。

「大西洋兩岸的關係已經重新煥發活力。」東布羅夫斯基斯表示，除了中國，歐盟與其另一個重要交易夥伴美國的關係也發生了變化。然而，他也指出，人們對於美國的《降低通膨法》及其給美國企業帶來的好處「深感擔憂」。