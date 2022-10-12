高雄市長陳其邁11日到湖內區拜訪新住民吉雷米，兩人暢談莫拉克風災時的救災心情、學語言的過程等。吉雷米今（12）日透過太太暨經紀人小乖表示，他很喜歡學台語，自己是老外都可以學好台語，鼓勵民眾多開口練習。
吉雷米不只是語言控，他於今年5月還到南橫公路用雙腳跑完整段公路，除了其中的高雄梅山口到台東向陽段（105 K至149 K）之外，因為該路段的安全考量，只允許以機車或汽車通行。
當時吉雷米提議要去跑南橫公路，小乖起初因為安全考量持反對態度，沒想到吉雷米做了完善的路跑規畫，所以，吉雷米就展開南橫路跑的挑戰，小乖則擔任後勤補給。吉雷米花了4天的時間，從台南市中山路的台20線0公里跑到終點台東的初來203.9 公里。吉雷米在跑完南橫後，還在臉書上以圖片幽默表示，感覺還活著。
談到學習台語的過程，小乖表示，有一次聊天中說到：「你賣黑白講」。吉雷米聽了後就有了興致，問她這句話的意思，得知是「你不要亂說」。吉雷米還去查了資料，佐證所學，展現學習台語的熱情。
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