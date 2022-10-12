國際貨幣基金(IMF)下修成長預測，不過投資人縮手觀望稍晚的關鍵通膨數據，美股財報季也將在本周登場。周二美股四大指數僅道瓊收紅，標普、那指連5跌，拜登政府對陸祭出新的出口管制，造成美股半導體股連日重挫，重量級科技股也皆墨，以科技股為主的那指更創下2020年7月來新低，費半也重摔收跌2.5%。

台股在雙十連假後補跌，周一台股重摔近600點、下探23月低點。金管會對此緊急提高限空令打擊空方力道。周三台股開跌29.12點報13076.91點，早盤仍跌逾百點，下滑114.44點來到12991.59點最低，摔破萬三關卡，再創波段新低，隨後重回萬三之上震盪，上午10點45分後多方回頭，直線衝上紅盤抬頭，最高達13130.73點、上漲24.7點，高低差139.14點。

截止上午11點30分，加權指數上漲2.20點或0.02%，報13108.23點；櫃檯指數上漲1.00點或0.59%，報169.44點。

上周末拜登政府就先進半導體晶片與製造設備出口對大陸祭出一連串新的限制措施，半導體晶片類股持續重挫，周二台積電ADR暴跌再殺5.9%，收至63.45美元持續破底，聯電ADR亦重挫4.8%來到5.36美元，日月光ADR也慘跌逾9.07%，聯電、日月光ADR連三天跌幅分別達12.3%、15.2%，突顯美國制裁大陸晶片業，以及產業景氣下行周期的困境，而中華電ADR也跌0.99%，呈現台股ADR全跌局面。

周三台積電(2330)開跌4.5元報397元，跌破400元重要關卡，早盤股價最低來到395.5元、下跌6元，續創2020年7月下旬以來波段低點，早盤市值蒸發逾千億元，市值力守10兆元。日月光投控(3711)也持續開低，最低來到新台幣72.5元，下跌2.81%，而聯電(2303)早盤股價則力守平盤35.4元後，拉抬向上，盤中上漲近3%。半導體族群也略收斂頹勢，向平盤前進，成交比重也略升。鴻海(2317)、聯發科(2454)則在平盤上下震盪。

美國再祭對陸晶片管制措施，市場預期衝擊IC設計族群和矽智財業(IP)，世芯-KY(3661)、創意(3443)再鎖漲停，兩檔連2天跌幅達18.8%，金麗科(3228)打開跌停仍跌9%，力旺(3529)也一度跌停創2個多月來低點，晶心科(6533)、M31(6643)等亦跌幅劇烈。

貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)下跌約4%，陽明(2609)則跌逾2%，航運類指大跌2.5%以上，跌幅為上市最劇，而航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)相對有撐。塑膠也跌逾1%，跌幅居次，生醫、油電燃氣、玻陶跌幅亦0.5%超過，其中北極星藥業-KY(6550)盤中又吞跌停至100.5元，面臨百元關卡保衛戰，然營收高歌的美時(1795)逆揚上漲2.5%。ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)也紅盤之上表現可圈可點。

南山人壽率先啟動資產重分類，淨值轉正拉到5%以上，潤泰全(2915)、潤泰新(9945)的淨值危機一併解除，推升潤泰新強勢衝上56.6元漲停，潤泰全也大漲7%以上，加上大型股的寶雅(5904)、統一超(2912)股價同樣勁揚，激勵百貨類指上漲超過2.5%，為上市漲幅居冠，電子零件、其他、電腦周邊股也力漲逾1%。政府救市，壽險業鬆口氣，金融股翻揚，金融、鋼鐵、電子盤中表現也優於大盤。

周三美國將發布生產者物價指數(PPI)，周四公布9月消費者物價指數(CPI)，而周五公布的9月零售銷售數據將提供更多有關美國消費情況的訊息。金管會主委黃天牧周三盤中表示，確實現在負面情緒蔓延，但台股有基本面，對台股保持信心。法人說，目前盤勢宜採觀望，不宜貿然搶短，因政策採擴大限空令，投資人現階段也不宜追空。