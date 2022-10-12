近年隨著疫情及戰爭發生，導致通膨急速上升，進而嚴重影響全球經濟，許多具有企圖心的女性，為了創造額外的收入開始斜槓創業，資金小、規模小的微型企業也成為女性創業的最佳首選。華南金(2880)旗下在華南銀行協助客戶辦理「勞動部微型創業鳳凰貸款」的服務中，女性創業者佔比超過七成，彰顯華南銀行對於女性經濟力的支持，也期望女性多元化的創意能為社會帶來更多機會及商機。

華南金控9月合併稅後淨利為14.44億元，累計前3季合併稅後淨利為138.83億元，每股稅後盈餘為1.02元，每股淨值為13.02元。其每股獲利在15家上市櫃金控中，排名第9名，超車兆豐金(2886)。兆豐金旗下兆豐產險再提列防疫保單相關保險準備金、致兆豐金9月自結稅後淨損12.12億元；兆豐金累計前9月稅後淨利136.6億元，累計EPS跌至1元以下，為0.98元。

華南銀行自109年8月配合經濟部中小企業處「青年創業及啟動金貸款」服務，積極協助青年取得創業初期資金並提供優惠利率，截至111年8月底，累計辦理9896件，承保融資金額91.87億元，其中女性貸款比率較109年成長23.14%、授信餘額佔率同步成長17.83%，也因此於111年7月榮獲桃園市「辦理經濟部『青年創業及啟動金貸款』績優銀行」表揚。