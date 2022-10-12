鴻海(2317)積極落實「3+3」策略發展布局，DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，鴻海針對電動車製造採用營運本地化（BOL）模式，已與許多海外業者展開合作計畫、走向全球，並積極布局電池、半導體製造等2大電動車相關零部件，以滿足供應鏈客戶需求。

鴻海2019年底正式對外揭示「3+3」策略布局，做為集團下一階段成長動能，包括電動車、數位健康、機器人等三大未來產業，以及人工智慧（AI）、半導體、新世代通訊等三大核心技術，作為發展三大產業的核心競爭力，目前在電動車、電池、半導體已有不同程度進展。

鴻海近期在法說會中，已多次揭示2025年電動車事業部KPI目標，包括營收上看1兆元、電動車銷量達75萬台、毛利率達10％等。為達成此目標，鴻海電動車製造採用BOL模式，除了母國市場台灣外，並計畫布局美國、南美、東南亞、南亞等全球地區。

其中，鴻海上半年買下Lordstown美國俄亥俄州廠房及設備後，已成為集團北美重要生產基地，正為當地電動車業者代工。集團並持續朝南美洲的墨西哥布局，包括電池及汽車零組件，目標是提供一站式服務。

此外，鴻海亦在泰國、印尼、印度、馬來西亞等東協國家，與當地大型企業設立合資公司布局，如泰國國家石油（PTT）、印度Vedanta、印尼Indika能源等，朝電動車組裝、動力電池、車用半導體等生產方向發展。

林芬卉指出，鴻海對關鍵零部件著重布局有電動車心臟之稱的電池，與台灣上游材料業者合作，主要開發磷酸鐵鋰及次世代固態電池，甚至包括電池回收技術。而半導體發展亦以電動車應用為主，因電動車所需晶片數量較油車多出4～10倍，採多方結盟方式滿足客戶需求。