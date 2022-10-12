網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼（Angela）因擁有甜美外型和傲人的上圍，加上鬼靈精怪的自然個性，讓她受到大批粉絲的喜愛，IG吸引超過74萬人追蹤。而十分擅長製造話題的她，近日也搭上網路瘋傳國民黨台北市參選人蔣萬安的「深蹲20下換一次免費搭乘公車」口號，與E級網紅「肝連妹」周苗苗一同深蹲，令網友大噴鼻血。

國民黨台北市參選人蔣萬安日前在一場論壇中提到「深蹲20下換一次免費搭乘公車」，意外讓這句話成為網路最紅的流行語，不少網友紛紛加入深蹲的行列在網路上瘋傳，而郭鬼鬼當然也沒有缺席，在個人IG上PO文表示「深蹲救世界」，並附上一段影片。

影片中，只見郭鬼鬼穿著胸口深V的黑色BRATOP及挖空上衣，下半身搭配黑色短褲，對著鏡頭露出燦笑並不斷深蹲，過程中不忘拉著坐在一旁，同樣穿著低胸短裙展現火辣身材的E級網紅「肝連妹」一同加入深蹲的行列，而兩人不斷上下的動作，也使火辣雙球跟著彈跳，令網友看了忍不住歪樓「深蹲20下。帳篷搭起來」、「肝連蹲肝連蹲，肝連蹲完鬼鬼蹲」、「可愛的鬼鬼深蹲20下公車搭起來」、「世界得救了」、「阿鬼老師上課教深蹲學起來」、「看阿鬼師就世界和平」，吸引超過8000多人按讚。

事實上，郭鬼鬼先前就曾穿著同套衣服拍攝「手搖影片」，火辣的影片同樣讓不少看了臉紅心跳。