全球地緣政治風險升溫，台灣議題屢屢成為關注焦點，近日更因外媒披露美國兵推，若最壞狀況發生，將先協助撤離台積電工程師，引起正反兩面議論，上周荷蘭媒體也以專文介紹台積電為何如此重要，並提到創辦人張忠謀的獨特地位。

荷蘭新鹿特丹商報以「為何全世界都需要台灣的晶片」為題撰文，文章中提到台積電供應全球一半以上的晶片與90%以上的高階晶片，並採訪5位曾經在台積電工作或現在仍任職的員工，拼湊出護國神山不為人知的一面。

前工程師Jon Yu表示，台積電的薪水優於業界，一年可以獲得8至9萬美元，相同職位在其他地方只能拿到4萬美元左右的待遇，「對台灣人來說，台積電是每日新聞，張忠謀更是民族英雄。」

台積電的營收佔台灣GDP近5%，佔有相當重要的地位，Jon Yu也說，「在台積電工作就像為國家效力一樣，你的父母會為你感到驕傲。」

此外，報導也提到，台積電的成功來自於嚴格的自我要求，不僅員工無法攜帶任何有鏡頭的設備進入廠區，研發部門的工作量也相當重，必須一直將技術實力與進步保持在業界領先。

有位前工程師就感嘆，大部分的時間都在上班，失去社交生活，甚至得ON CALL保持備戰狀態，也因此有人選擇西進大陸淘金，可以獲得多5至7倍的待遇。