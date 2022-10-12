台北市長參選人蘇煥智今接受專訪，被問到對於民進黨台北市長參選人陳時中防疫評價時表示，「我認為差不多剛好及格」；主持人追問，「你是說誰來當揮官效果都差不到哪？」他說，對，就是大家都「驚死（怕死）」，現在都在誇大陳時中防疫有多好，其實是「台灣人攏驚死」。

蘇煥智今接受資深媒體人黃清龍專訪時，被問到如何評價三位台北市長參選人陳時中、黃珊珊及蔣萬安。

提到陳時中，蘇煥智指出，陳在疫情剛開始時， 對台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙與彰化縣衛生局葉彥伯要用違反醫事倫理移送法辦，讓他感觸很深。

他說，這是非常嚴重的濫權，政府在防疫時，恨不得各方面力量協助，提供新的方法，但對方提出要擴大篩檢，這應該要鼓勵，因為不同調，也有可能要用確診數很少作為政績，因此做了很多限制。

他說，「連要擴大篩檢沒經過他同意，就覺得你不守法」，就是濫權的心態，當了指揮官當久了，就像部隊排長一樣。

被問到陳時中這次參選是防疫領導總檢驗，對他防疫的評價？蘇煥智說，「我認為差不多剛好及格」，基本關鍵在於國人有了sars經驗，相對比較保守，口罩戴的很緊，這是文化跟習慣 。

他還指出，全世界只有高端在二期沒做完就開打，世界沒有一個國家在一個新的流行疾病，在從來沒有一個成熟疫苗的時候幹這種事，「但他幹了」。

被問到但現在政府支持高端的理由就是，要有一個自己的疫苗在手上，萬一疫情再來時才有把握；蘇煥智說，這個論點是很可笑，「你還沒有驗證它的有效性」，要有這個前提，如果說怕驗證時間太久，但是美國EUA也沒做那麼久。

他還說，今年3、4月國內疫情大爆發，「全世界兩年多的經驗都走給我們看了，但是快篩、藥物都沒準備好」，2020年非常多的快篩業者都希望能拿到EUA，就是希望能快速生產、外銷，當時卻擋的很緊。

他說，台灣跟韓國其實醫療科技水準很接近，結果韓國光是快篩的錢，就賺了100億美金，「可見他是個過度管制，只會管，把人民當作兵」，像當時民進黨反對肉瘦肉精美豬進口，請醫師蘇偉碩幫忙，現在自己改變政策，就反打蘇偉碩製造假消息，這樣的心態就是墮落、沈淪、無情。

談到黃珊珊？他說，社子島自救會要跟市長、副市長見面都見不到，兩人都只會找開發派財團開會，只聽開發派聲音，柯文哲以前不甩財團揭露他很清廉為小民、公開透明形象，但社子島開發案例子卻向著財團、沒有公開透明，很慘，距離民意很大距離。

他說，最近一些都更案要見市長，也一樣見不到，可以說，代表柯文哲市府團隊參選的黃珊珊，是財團深度結合的市政思維。

至於蔣萬安？他說，有國防部對老舊眷村納入改建，但眷村住戶要去見蔣萬安陳情，都沒見過1次，派出的主任完全站在國防部立場，住戶要攔路見蔣萬安的機會都沒，這是年初就開始的事，無關選舉候選人忙不忙問題。

他還說，松山機場國宅自救會會也是好幾年前，想見蔣萬安也見不到人，那種服務態度跟他們這種老民主運動者來看，就是權貴心態，這是很糟糕的。

他認為，蔣兩次高票當選，媒體效果還是很大，「還有跟他姓蔣應該有關，他是蔣經國孫子的說法對他有利，若他不是姓蔣，而是章萬安，你認為羅智強會讓他選台北市長？」