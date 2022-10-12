竹北瑞高物流倉庫發生火警，消防人員進行灌救。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市西濱路二段189巷30號第瑞高物流公司，12日上午10時許發生倉庫火警，濃煙漫延從新竹市都看得到，新竹縣消防局據報調派人車趕到現場灌救1個多小時後撲滅，因地板是塑膠材質，消防人員仍在處理殘火，起火原因將由火調科調查，幸無人員傷亡。