竹北物流倉儲大火 濃煙沖天新竹市全看到 12:062022/10/12 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北瑞高物流倉庫發生火警，消防人員進行灌救。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）餘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹北瑞高物流倉庫發生火警，消防人員進行灌救。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 竹北市西濱路二段189巷30號第瑞高物流公司，12日上午10時許發生倉庫火警，濃煙漫延從新竹市都看得到，新竹縣消防局據報調派人車趕到現場灌救1個多小時後撲滅，因地板是塑膠材質，消防人員仍在處理殘火，起火原因將由火調科調查，幸無人員傷亡。 保瑞、美時9月營收高歌 台中清水木造平房大火警 45歲男子躲浴室遭燒死 美而快9月營收2.82億 同期新高 #火警 #第瑞高物流 #灌救 #竹北 #物流倉庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高息ETF 今年來表現最抗跌 04:102022/10/12 投資理財 鳳山民宅起火 鄰居倉皇逃出直呼好可怕 11:192022/10/12 社會 高雄三民區民宅火警竄濃煙 消防雲梯車救出2大1小 09:252022/10/12 社會 高雄機場新航廈 明年動工 04:102022/10/12 產業特刊 MLB》天使藥品案宣判 前員工艾瑞克凱將入獄22年 10:082022/10/12 體育 17檔營收步步高升 有底氣 04:102022/10/12 產業特刊 冬季呼吸道疾病盛行 薛瑞元：還是要有一定緊張度 09:152022/10/12 生活 台灣紡織品新趨勢 13日發表 04:102022/10/12 產業特刊 玉里醫院爆不人道隔離 薛瑞元：最慢下周派員入院輔導 10:302022/10/12 生活 外國旅客限定 高鐵車票限時7折優惠 11:072022/10/12 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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