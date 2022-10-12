金管會昨（11）日宣布保險業以IFRS 9進行資產重分類正式上路，今在財委會被批「護航特定壽險業者」，金管會主委黃天牧指出，金融穩定是最重要的，儘管有質疑的聲音，但他其實看重4家壽險業者、超過1700萬保戶，他曾任保險局長，理解連保險公司老闆換人當，保戶心裡都很都很糾結，這時安定保戶信心、維持金融秩序是更重要的。

南山人壽昨日晚間發布聲明，指出公司提前於今年9月30日變更經營模式，迅速接軌IFRS 9，遭質疑偷跑，黃天牧回應，因在9月30日已先行請壽險公會去通知每家業者，這不是偷跑，沒有提前重訊公告變更經營模式部分則要依法處理。

黃天牧指出，除了南山人壽，還有國泰人壽、中國人壽及保誠人壽提出要改用IFRS 9進行資產重分類，共有1718萬名保戶，合計資產占整體壽險業的46.76％，保費占41.9％。

黃天牧強調，淨值下降，保戶權益不會受到影響，「這是會計政策選擇的問題，不是經營問題，希望保戶安心」。因美國快速升息12碼造成債券價格下跌，各家壽險公司將投資債券分在其他綜合損益（OCI）或攤銷後成本（AC）比重不同，因此對淨值造成不同影響。他指出淨值下降是實質經營狀況、財報問題導致都有可能，因為要連續兩季淨值低於3％才需要做財業務改善，或是增資的計畫，明年第二季才知道。

黃天牧表示，允許壽險公司資產重分類，但要依據9號公報精神、會基會指引，且經公司經營層及會計師認定經營模式改變，要求保險業提列特別盈餘公積，避免資產重分類後使保險業分派股利增加。部分公司本來就有規劃要增資，淨值回升就不必增資那麼多，持續緊盯增資情況。