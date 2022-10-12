對中國採取鷹派立場的英國首相特拉斯（Liz Truss），將在近日正式把中國定位為對英國的「威脅」，這較強森執政時期定調的「系統性競爭者」更加強硬。據傳，特拉斯此舉是為結束內閣對如何應對中國所產生的困惑，也為她岌岌可危的首相職位爭取支持；部分保守黨議員對此措施表示贊同。

德國之聲引述多家英國媒體報導，將中國定位成「威脅」，將使英國的對中立場趨近於其對俄羅斯的立場。目前，俄羅斯被英國列為「最嚴重的威脅」，而英國《衛報》指出，英國政府調整對中國的立場勢必會引起北京的不滿。

《衛報》引述消息人士指出，原本英國政府打算在年底完成相關政策調整，但在上週末英國教育部表態支持孔子學院，而英國政府迫使其放棄原本的立場後，現在英國政府開始對中國進行戰略審查。一名英國政府內部人士向《衛報》透露，英國政府很可能在數天內調整對中立場。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）在報導中指出，英國政府之前對中國的定義是包含在去年3月發布的一份國防與外交政策綜合報告中。當時，英國政府嘗試在對中國政府的擔憂與跟中國在氣候與經濟議題上合作取得平衡。該報告旨在為英國未來5年的全球策略制定方向，但在特拉斯上任後的數週內，她便扭轉了強森時期的政策。

一位英國政府發言人向《衛報》表示，英國首相委託英國政府對該報告進行更新，其中部分原因是為了應對「日益咄咄逼人」的中國。這位發言人說：「正如她所言，俄羅斯仍然是英國最大的威脅，但中國代表著對我們的價值觀和生活方式最嚴重的長期威脅。」