民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今批新北市長侯友宜把市府當競總、逼迫基層公務員當競選打手，違反行政中立。新北市政府副發言人羅婉庭回應，林將新北市府「超譯」為競選總部，豈有成天被潑髒水卻不擋的道理？林為了創造自身的選舉紅利「看到黑影就開槍」，抹黑10多年來競競業業、深耕地方的侯市長與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑，才是令人瞠目結舌。

羅婉庭指出，堂堂一位市長候選人，每每一出場不是背錯地名就是自打臉，參選至今提不出讓市民看見具執行性的具體政見，高喊「大翻新、大順暢」空洞口號，不知所云、曲解事實的記者會倒是一場接一場。

羅婉庭強調，4年來，市府團隊和市民共同努力推動的市政，有目共睹，如遇到不實的誤解以及扭曲，局處本於職責理當為市政辯護！按照林佳龍的神邏輯，難不成認為局處必須坐視不理，任憑假消息肆虐？

羅婉庭諷刺，林佳龍團隊以為撿到槍，仔細一看才發現是迴力鏢！請林佳龍團隊也去翻一下桃園市政府、高雄市政府為市政辯護的新聞稿，是否符合您的標準？

羅婉庭說，「被林佳龍團隊誣指濫用行政資源，傷害不大但侮辱性極強。」籲林佳龍團隊懸崖勒馬、回頭是岸，趕緊回去研擬實質可行的市政建設政策再來，還給市民選賢與能的機會，打一場光明磊落的民主選舉，不要又來施壓公務人員，意圖使人噤聲。

羅婉庭表示，過去這段時間，侯市長多次喊話，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，更不該失去那份單純、信賴與團結，身為社會的一份子，任何人都有責任拿出為國奉獻的熱情，為台灣找回善良與純樸。

羅婉庭並預言林佳龍團隊稍後又要發新聞稿稱新北市府公務員被當打手。對此，她也預先回應，市府一向秉持行政中立、為地方建設奉獻心力且捍衛市政成果，盼候選人認真一點、勤走基層，勿再抹煞公務員的努力。