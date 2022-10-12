數位發展部未來的定位引發質疑，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天表示，目前數位部約聘人員有25人，112年預算提出約聘人員為85人。國民黨立委曾銘宗質疑，數位部大量使用約聘僱人員，徵選卻只仰賴幾位主管面試，可能會有派系酬庸、網軍檯面化等弊端。

立法院司法及法制委員會今天邀蘇俊榮、銓敘部長周志宏等人，就「改善政府約聘僱人員職場安全及合理薪給」進行專案報告及備質詢。

蘇俊榮回應立委詢問時表示，目前公務機關約聘僱人員約3萬1000人，每年解聘和自願離職人員約有7％，其中檢討後不合績效解聘的應該不到1％。

曾銘宗表示，有些約聘僱人員一用就是5年、10年，甚至20年，質疑約聘僱制度不僅無法留住政府想要的專業人才，反而因為考核不及格離開的比例非常低，導致惡性循環，讓真正專業非常好的人才待不住。

他以數位發展部為例，對於約聘僱人員的任用沒有客觀標準，連有沒有口試都沒有一定，讓外界質疑成為派系的酬庸或者把網軍檯面化，本來還遮遮掩掩，現在成為正式人員公開化，詢問目前數位部約聘僱人員究竟有多少人？

蘇俊榮表示，目前有25人，三個機關加起來112年提出來的是85個約聘僱人員，但目前實際到位人數還沒有那麼多，從明年預算來看，約聘人員不超過15％，雖然天花板最高可到300個人，但預計也要5年10年之後才可能達到。

他強調，這些人員的進用標準是由數位部和資安署等，組成遴選委員會，過程公開透明，資安署有些還有筆試和口試，酬庸可能性微乎其微，因為現在政府的施政都是非常公開透明，也要接受立法院的監督。

不過曾銘宗隨即反駁「一點都不公開透明」，買疫苗都可以封存30年，至少常任文官還有高普考的篩選制度，這些約聘僱人員只要二、三個主管面試，很容易發生弊端，透過意識型態來決定任用的人選，一旦由網軍來行使 數位部職權將使國家大亂。