新北擁有兩百多萬名勞工，新北市勞工局長陳瑞嘉今在市政會議報告「新北勞權 持續向前」指出，新北29區就業服務據點均完成佈點，將提供特定對象勞工更細緻服務，包含在溪北新設新北市婦女及中高齡者職場續航中心、銀髮人才服務據點，及增設原住民服務據點，結合跨局處團隊及民間團體資源，打造就業好環境。

陳瑞嘉指出，新北市4年來，針對就業協助、工作安全、權益保障、勞工福利，全力協助勞工，包括增設中和及樹林就服站，完成區區有就服據點目標，近4年各據點累計提供超過51萬人次就業服務；針對市地重劃受影響勞工，勞工局也提供交通、搬遷、租屋補助及辦理專案徵才活動，協助勞工順利搬遷轉職。

未來目標，陳瑞嘉表示，勞工局除規畫在溪北新設婦女及中高齡續航中心，並將依自治條例結合相關局處推動外送平台業者專案檢查，並擴大辦理國中勞權課程，向下紮根基礎勞權知識，另為鼓勵失業中壯年勞工積極參加職訓課程，也將推動職前訓練穩定就業獎勵金，協助穩定就業。

而勞工工作安全及權益保障，勞工局從源頭管理，輔導微型企業改善安衛設備，受補助企業零工安事故；針對層層發包的營造業，則與工務局合作，輔導大型工地必須取得低風險工地認證；針對疫情下蓬勃發展的外送產業，「新北市外送平台業者管理自治條例」今年8月已正式施行，保障外送員法定權益。

為讓弱勢勞工爭取勞權免訟累，透過協調、調解等非訟機制，4年服務多達1萬8484件勞資爭議案，和解率達67.84％，未和解案件將持續推動仲裁及提供涉訟補助，協助勞工爭取權益。

新北市侯友宜表示，這幾年防疫及勞權保障須兼顧，肯定勞工局堅守崗位，也要持續協助中高齡勞工延緩退休，並讓婦女及銀髮人才在職場續航。