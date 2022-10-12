南韓央行宣布升息50個基點，但市場反應冷淡，周三南韓KOSPI指數早盤多陷入狹幅波動格局，目前微跌0.09%，報2,189.95點，較前一日的重挫近2%回穩許多。

韓國央行周三宣布升息2碼，為7月以來第二度祭出此等力道的升息動作，此決議符合市場普遍預期。

Cape Investment and Securities分析師Na Jeong-hwan表示，這個意料之中的升息對市場並沒有帶來太大的直接影響，但美元兌韓元的上漲空間受到限制，有助於外資流入。

重量級個股方面，不畏隔夜美國科技股和晶片股持續重挫，三星電子上漲1.08%，SK海力士漲逾2%。電池大廠LG Energy Solution跌3.12%。

SK海力士稍早前宣布已經獲得美國商務部授權，該公司位在中國的晶片生產設施可取得所需之晶片設備，這個不需要額外申請許可的豁免權將為期一年。

外資連續第八個交易日站在買方，盤中買超韓股976億韓元。

韓元漲0.17%，報1,432.7兌一美元。