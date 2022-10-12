美歐加速緊縮，恐對經濟和企業基本面造成衝擊，及俄烏戰爭、中美緊張情勢，加劇金融市場波動，仍需時間觸底，投顧建議現階段績優、防禦股優先布局，逢低加碼或定期定額多元穩健基建、公用事業、股利成長、生技或科技基金，以中長期策略布局。

富蘭克林證券投顧表示，進入10月中旬，除持續關注景氣、通膨及政策走向外，即將登場的財報及財測，也將牽動投資人敏感神經，預期個別產業及個股表現差異大。根據FactSet預估，第三季史坦普500大企業獲利預估年增率為2.4％，較6月底預估的9.9％下調，將是2020年第三季以來最低增幅。

20家已公布財報的企業中，提及勞動成本、供應鏈破壞及強勢美元，對營收、獲利或淨利潤率造成負面影響的企業比例超過一半，增添股市下行壓力。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，面臨頑固的通膨，Fed需維持鷹派政策，可能會犧牲經濟成長來遏止通膨，現階段採取防禦配置是合適的策略。再生能源股票隨成長股大幅修正，近期市場氛圍轉變，對再生能源長期展望正向。

儘管經濟放緩可能壓抑能源需求，俄烏戰爭加劇能源供應吃緊，並支持能源價格維持高檔，許多能源商增加產量有利能源運輸基建前景，預期未來在能源基建比重將維持高檔。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，就科技支出來看，消費科技支出較為錯綜，隨經濟重新開放，消費者回到實體商店，電子商務、線上遊戲、串流媒體受到影響。

但企業仍持續投資在數位轉型，科技支出維持穩健，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，我們持續汰弱留強、放眼長線布局。