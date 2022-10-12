「2030超越圈圈─循環經濟新創展」邀請60家與「循環」相關的業者展覽，讓民眾瞭解資源循環與永續消費理念，並落實生活中。（林良齊攝）

據統計，我國去年廢棄物達3000公噸，其中家戶廢棄物及事業廢棄物分別達1000噸及2000噸，回收率均有6成以上，但仍有廢棄物無法回收，如校園或馬路修剪的樹木廢棄物往往只能直接進到焚化爐，為了減少廢棄物，有業者把修剪成的樹木製成家具、製成「炭裝飾」，甚至做成木酢液供土壤改良或清潔之用。

「2030超越圈圈─循環經濟新創展」邀請60家與「循環」相關的業者展覽，讓民眾瞭解資源循環與永續消費理念，並落實生活中。

木酢達人、盛發生物科技公司行銷部副總劉泰逸表示，一開始與清華大學合作，現在交通大學、部分國小也是合作對象，會先行把修剪後的樹木分類，優質的製成家具，次級品則做成木炭、部分做成炭裝飾，也會蒐集製炭副產品木酢液，再用來改良土質、清潔之用。

提供「線上倒垃圾」預約服務的Tracel共同創辦人陳稟韜則看到家戶清運垃圾商機，讓民眾倒垃圾不用出門；「巨獸」執行長陳重宇則建立黑水虻工廠，為上市上櫃公司清除廚餘，目前一天已可處理5噸餘，處理後還能製成蛋白質飼料，提供給養殖業者使用。

環保署副署長沈志修表示，今天起連續5天舉行「2030超越圈圈─循環經濟新創展」，希望把一個產業的廢棄物變成另一個產業的原料，減少廢棄物產生也能減少排碳。