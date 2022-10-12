在心儀對象面前，有些人會主動出擊，把握機會，有些人則會感到害羞，遲遲不願跨出第一步。《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、摩羯座、牡羊座的女生在愛情裡是比較被動的一方，寧願錯過喜歡的人，也不願意主動追求對方。

【金牛座】

長輩都曾說過，女生一定要矜持，否則很難得到真愛，性格相當保守的金牛女對此話更是深信不疑，因此就算再怎麼喜歡一個人，她們都會很努力的控制自己的情緒，絕不主動開口提交往。

【摩羯座】

沉默寡言的摩羯女對工作以外的事情向來都不感興趣，更別說是主動追愛了。愛情對摩羯女來說，就是做好身為愛人的本分，只要不變心就可以了，所以她們從不會主動愛人，只享受被愛的感覺，而且她們非常有耐心，無論情況如何她們都會管好自己的嘴巴，不輕易表達自己的情意。

【牡羊座】

牡羊女是典型的「想得多做得少」類型，總是想把一切都考慮周全的她們，不論什麽時候都覺得自己還沒準備好，所以在喜歡的人面前，她們總是會隱藏自己的真實想法，加上她們追求順其自然的發展，不會去勉強別人，因此她們往往都是被動接受告白的人。