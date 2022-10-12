新竹縣竹北市社區大樓垃圾清潔若不交給垃圾車，就需委託民間業者清運家戶垃圾，並送往新竹市焚化爐處理，部過明年初新竹市焚化爐將升級整備，暫不收取外縣市家戶垃圾，不少社區大樓管會相當緊張，並向民進黨竹北市長參選人鄭朝方反應此問題。鄭朝方也實地拜訪幾個社區大樓，勘查垃圾處理空間與規畫。

有社區管委會反映，現行社區若無法自行把垃圾子車推到建物外路面的社區大樓，清潔隊員就不會進入大樓裡清運，必須委託民間業者清運家戶垃圾，而這些業者收到垃圾後，大多會運往新竹市焚化爐處理，如果新竹市政府不收，那業者就得把垃圾運到更遠縣市的焚化爐去處理，成本增加，導致有業者直接解約。

鄭朝方表示，竹北市有許多社區大樓把垃圾儲藏間規畫在地下室，市公所應該要進一步提出配套方案與輔導機制，協助解決他們的垃圾問題。針對這類的社區大樓的垃圾危機，解方之一是市公所清潔隊可以增購機具、合適規格的清運車輛且增加人力，一樣可以做到民間業者所能提供的服務。另一個解方就是市公所透過客製化委外作業，針對這些社區大樓的垃圾清運委託民間業者執行，得標的業者把從這些社區大樓收到的垃圾運到堆置場，市公所之後再運到有合約的焚化爐去處理。

鄭朝方強調，進步的城市應要積極的協助非新設社區做硬體更新規畫、優化廚餘處理、宣導資源回收與垃圾減量等輔導。他上任竹北市長後會積極做各方溝通協調，用更先進的思維、更智慧的科技來處理垃圾，不但要讓家戶可以維持乾淨衛生，也一定要讓整個城市的環境整潔美觀，達到環境永續目標。