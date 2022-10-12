大S（徐熙媛）今年3月宣布再婚嫁給具俊曄，之後汪小菲一度發文，稱：「我想要孩子，更不允許我不認識的人讓他們叫爸爸」。今(12日)稍早，微博瘋傳具俊曄出席活動時，被問大S的孩子怎麼稱呼他？字幕上雖然寫不會強迫，怎麼叫都可以，但聽懂韓文的網友立刻抓出錯誤點，指出具俊曄當時所說的是：「謝謝邀請，非常期待」，明顯被某些自媒體移花接木炒新聞。

大S去年和汪小菲結束10年婚姻後，前婆婆張蘭曾坦言很想念孫女、孫子，目前只能靠視訊溝通，汪小菲則是一度不滿發文寫下：「我想要孩子，更不允許我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱」，並強調兩個孩子都是他重視的骨肉。

大陸八卦微博移花接木上錯誤字幕。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

近日大S和具俊曄接受雜誌邀請登上封面，暢談兩人重逢經過，大S坦言聽到具俊曄求婚時，虧對方說：「20年前就該說了」，兩人甜蜜互動成為佳話，具俊曄近日更受邀出席時尚雜誌活動，透露全身打扮有經過太太「比讚」認可，兩人仍在熱戀期，生日當天他也有親吻愛妻。

網友評論。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

今微博突然瘋傳具俊曄出席活動時，有記者問：「大S的孩子會叫你爸爸嗎？」具俊曄回：「不強迫孩子怎麼叫我，怎麼叫都可以」，但有聽懂韓文的網友表示，具俊曄說的跟字幕完全不一樣，「我想說視頻（影片）裡這幾句韓語好像和配字完全無關」、「對呀，就說的謝謝邀請，非常期待也非常高興」、「這個視頻（影片）裡，具說的是『很感謝招待（邀請），（我）也非常期待』，和配文無關啊……」、「欺負別人不會韓語呢？」