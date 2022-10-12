受到全球經濟成長趨緩以及日圓走貶墊高進口成本下，企業支出大幅縮手，日本8月核心機械訂單，因此跌到6個月來最低。另外，根據路透社短觀調查，日本大型製造業者的商業信心也降至5個月低點。

日本官方12日數據顯示，被視為未來半年到9個月資本支出先行指標的核心機械訂單，8月月減5.8%，減幅創2月以來最大，6個月前的當時曾大降9.8%。不過，若與2021年同期相比，不包括船舶以及電力等公共設施的這個核心訂單，8月卻大增9.7%。

從產業來觀察，製造業訂單月增10.2%，拜有色金屬，也就是非鐵金屬的核馬達大單之賜。不過，非製造業的卻大減21.4%。另外，在全球貨幣大幅緊縮以及日圓匯價貶至24年新低，日企信心受損下，在路透社這份日本景氣報告中，當地10月製造業短觀指數從9月的10大減至5。

專家學者認為，日本第2季因為解封後消費能力增加，GDP才有3.5%季增年率，但目前在全球經濟成長趨緩下，企業與個人看緊錢包不敢花錢，日本未來景氣復甦恐怕也會被拖累。