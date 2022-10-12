新普科(6121)力抗NB需求疲弱等不利因素，第3季合併營收為245.93億元，季增3.35%，新普科表示，公司將努力今年營收與去年持平，美系外資最新報告分別給予新普科及新普科子公司AES-KY(6781)「中立」及「建議加碼」評等，新普科今天盤中股價走弱，AES-KY則止跌反彈。

NB市況不佳，所幸轉投資AES-KY業績表現不俗，新普科第3季合併營收為245.93億元，季增3.35%，但年減0.78%，累計前9月合併營收為708.27億元，年減0.7%。

在轉投資AES-KY方面，受惠於電動兩輪車及BBU需求強勁，AES-KY自結9月合併營收為13.52億元，月增0.87%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為40.35億元，季增1.25%，續創單季歷史新高，累計前9月合併營收為116.25億元，年增39.24%。

新普科表示，儘管總經大環境不佳，但公司將努力今年營收與去年持平。

美系外資最新報告指出，我們認為新普科非IT業務將推動公司長期營收增長和毛利率提升，但依據我們模擬推估，2023年新普科營業淨利及EPS將下滑5%及17%，維持「中立」評等，目標價由300元降至275元。

美系外資則認為，由於通膨影響電動兩輪車需求，2023年AES-KY成長將減速，但2024年可望恢復高速成長，有鑑於可控的競爭風險及市佔率的提升，我們維持AES-KY「建議加碼」評等，目標價由1650元降至850元。