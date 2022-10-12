民進黨桃園市長參選人鄭運鵬遭爆自主健康管理期間，參與同鄉會與後援會等群聚活動，但桃園市衛生局卻認定無違反規定疑慮。國民黨文傳會前主委凌濤今表示，桃園竟連白紙黑字的防疫規範都能轉彎，又是「綠能，你不能」的雙重標準。

凌濤指出，明天中華民國邊境就要解封，桃園就是國門重地，現在桃園市政府卻為護航鄭運鵬，竟帶頭違反中央流行疫情指揮中心規定，讓人民無所適從。凌說，他將具名向桃園市衛生局跟指揮中心檢舉，盼相關單位屆時立即處理。

指揮中心規定，自主健康管理期間禁止如聚餐、聚會、公眾集會等與他人從事近距離或群聚型活動。桃園市衛生局也宣導，解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動。

凌濤表示，鄭運鵬9月23日確診，應7天居家照護至9月30日，再7天自主健康管理到10月7日，但期間鄭運鵬不僅參與多場同鄉會活動，10月1日龜山後援會活動，還與行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦同台。

凌濤說，10月4日鄭運鵬自主健康管理期間，竟也跟民進黨新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中與基隆長參選人蔡適一起參加民進黨北北基桃大首都圈聯合造勢，陳身為前疫情指揮官時中也未勸阻，這有沒有「躋身人群」？

凌濤表示，鄭文燦過去與前新竹市長林智堅就曾因在私宅逐桌敬酒，違反防疫規定遭罰；桃園市青年局前局長顏蔚慈也曾因自主健康管理期間從事競選活動遭罰，現在鄭文燦卻眼睜睜看鄭運鵬違反防疫規範卻不罰，鄭文燦應向桃園市民道歉。

律師簡榮宗指出，自主健康管理期間若沒有出現症狀，卻可正常生活，但仍要「避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所」，鄭運鵬行為很明確違規，可依照傳染病防治法開罰3千到1.5萬元，甚至應可重罰30萬元。

簡榮宗表示，顏蔚慈被罰時曾說「公眾人物自我要求嚴格是更必要的」，現在鄭運鵬竟還比不上顏的擔當？呼籲桃園市衛生局要毋枉毋縱，做好防疫措施，否則桃園做為國門，邊境開放後會對台灣防疫造成很大影響。

國民黨副發言人楊智伃表示，當前台灣確診人仍數居高不下，死亡人數仍不斷攀升，鄭運鵬居然為救選情，不顧防疫規範，縱容的民進黨政府到底有沒有在關心人民的健康與生命？