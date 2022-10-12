睽違近3年，我國終於自10月13日起放寬入境檢疫0＋7並解除禁團令，各旅行社的旅遊商品詢問度大幅提升，雄獅旅遊準備多種主題旅遊行程，其中疫情前迅速完銷的南極探險旅遊團重出江湖，這次推出30天每人要價126萬元的行程，消息一出就有不少旅客詢問。

雄獅旅遊觀察，高端旅遊型態改變的3大趨勢，包含10天以上長天數旅遊、客製化小包團及單價天花板大幅提高。發言人賴一青分析，疫後客製化高端旅遊團體比例增加2成左右，旅遊地主要為歐洲和長天數商品，旅行天數從12天拉長到17天，團費的願付價格也比過去高出3成，但對服務品質的需求也跟著提高。

賴一青推估，該區是和台灣與世界斷軌將近3年，國人對世界的嚮往更勝以往，轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，在補償心態下，更期盼把這些年沒有玩到的補回來。

雄獅於2019年推出後迅速完銷的19日「經典南極半島團」再度重出江湖，將搭乘頂級破冰船「海精靈號」登島體驗極地風光，2023年出發行程依舊有19日單島精緻團，價格75萬9000元起；2024年再深化，升級推出全新「3島壯遊Long Stay」遊程，包括福克蘭群島、南喬治亞群島，以及南極洲3島體驗，親身走訪壯闊的冰川奇景外，還能直擊國王企鵝大本營飽覽生態奧秘，這趟30天走訪世界盡頭的旅程，價格最高達126萬元。

愛滑雪的族群早已蓄勢待發，目標前進日本東北各大雪場，即使價格比過去增加3成左右，但短短1周就近700人搶著報名。雄獅旅遊也發現，由於疫情期間無法出國擁有浪漫回憶而抱憾，疫後多了極具潛力的「蜜月團」客群。

隨著長榮航空開航米蘭、慕尼黑，歐洲依舊是蜜月旅行首選，自從政府宣布解封以來，短短1周就超過1500人報名。