美國聯準會今年連續升息四次造成美元強漲，美元指數一度逼近115價位，衝擊其他非美貨幣表現弱勢，其中亞洲兩大國家日本、韓國貨幣，今年以來兌美元重貶超過20%，成為新興亞洲最弱勢的貨幣之一。陸媒新浪財經分析指出，過去兩個月，日韓因加大力度干預匯市，外匯儲備合計縮水超過千億美元，持續燒錢卻效果不佳，關鍵在於兩國經濟所面臨的困難增多，對於美國升息的承受能力明顯不足。

報導指出，日韓在過去兩個月外匯儲備合計縮水超過千億美元，即便是動用如此大規模的外儲干預，這兩國也沒能在貨幣保衛戰中取得預想的成效。從貨幣政策方向來看，日韓走出了不同的道路，日本始終堅持寬鬆的貨幣政策，南韓央行則緊跟美國聯準會步調進行多次升息，以此減緩韓元走軟的速度，但殊途同歸，日圓和韓元都陷入持續貶值的窘境，導致兩國要動用外匯儲備來穩住貨幣。

中國民生銀行研究院高級研究員應習文接受《21世紀經濟報導》訪問時指出，日韓都深受貨幣貶值之苦，分析日本實體經濟面臨的困難增多，資料顯示，日本8月經常項目順差年減96％，主因在於能源價格上升導致日本面臨的貨物貿易逆差日益擴大，以及日本經濟長期低迷導致其國際競爭力下降等，而這些因素都導致日圓貶值。

至於南韓同樣一籌莫展，該國已連續6個月陷入貿易逆差窘境。報導稱，儘管南韓央行自去年8月以來將利率提高了250個基點，但韓元仍擺脫不了跌跌不休的命運。應習文分析，南韓經濟對於升息的承受能力明顯不足，其國內企業、居民債務率過高，利率升高進一步導致債務壓力過大等因素，致使韓元持續貶值。

報導提到，日韓貿易赤字持續增加，令外界擔憂兩國會出現外匯危機，多位受訪專家認為，未來不排除日韓會繼續動用外匯儲備來干預匯市。