今年選舉有多位候選人捲入論文風波，台灣民眾黨舉辦第一屆「眾智成城——碩博士論文獎補助計畫」，共計有五十多位碩博士生參與。今(12)日由智庫召集人、立法委員張其祿、秘書長謝立功，發表十二位參與者獲獎者，並宣布第二屆論文獎助起跑，鼓勵「理論結合實務」，新文化運動2.0。

張其祿表示，一百年前，蔣渭水醫師把臺灣擬人化，診斷出臺灣罹患了「知識營養不良症」，一百年後的現在，台灣面臨新的考驗，政府財政紀律敗壞，居住不正義、世代分配不均，勞保年金即將破產，後疫情時代的產業轉型準備不周，然而這些議題被網路輿論、激化的政治意識形態掩蓋，執政黨「政媒合一」的新威權體制，容不下任何反對意見，讓台灣的民主體制出現新的危機。

張其祿指出，所謂的「新文化運動2.0」，就是這次「眾智成城」碩博士畢業論文獎助計畫。學術論文是一個國家強健的基礎，透過知識的累積，詮釋社會現象背後的脈絡，找尋各種問題的解決方案。去年九月，民眾黨秉持著鼓勵年輕學者，「理論結合實務」的精神進行學術研究。以「國家安全」、「人民幸福」、「經濟繁榮」三大主題甄選碩博士論文，並進行三個階段的獎助。

張其祿表示，本次論文獎助計畫，逐篇邀請專業學者進行論文本文審查，且每篇論文經系統審查（使用Turnitin 論文比對系統），入選的論文，論文重查比率均於10％以下。其中包含「國家安全」3篇、「人民幸福」4篇、「經濟繁榮」4篇。

獲優選的論文包括吳宗賢的《賦名策略與數位轉型：主題模型的應用分析》、張睿寧《制度及場域的不對稱邏輯：我國離岸風場環評與漁業補償關聯的發展與變遷》、鄭曉瑩《台日精神疾病之職業災害補償與賠償比較研究》蘇軍瑋《大國抉擇-漢唐中國對周邊的「衝突-回應」模式》、葉家瑋《民主制度下的意識形態娛樂化分析：以蔡英文政府為例》。

謝立功表示，今年將持續舉辦碩博士畢業論文獎助計畫。報名時間11月1日起至12月31日止，本國籍碩博士在2022年7月31日至2023年7月31日之間通過口試的海內外各大專院校碩博士論文，都可報名，碩士論文須以全文研究計畫提交，博士論文則可依主題就部分章節提出申請，每位最終錄取者獎助金為新台幣五萬元整。