天氣逐漸轉涼，一名網友表示，這2天變冷，但中午出太陽還是會熱，因此他現在改成洋蔥式穿搭，無袖上衣配薄長袖，外面再加一件外套，但在路上還是看到有人在穿超短褲，讓他相當驚訝，貼文引起網友討論，另有高雄人說，已經看到好幾個穿羽絨外套的人了。

一名網友在PTT上發文表示，天氣轉涼，他目前是採取「洋蔥式穿法」，穿無袖上衣搭配薄長袖，最後再套一件外套，這樣既不會冷到，如果覺得熱也可以直接脫。不過，現在路邊竟然還有人穿超短褲，實在很厲害。

貼文引起網友討論，不少人認為現在天氣微涼，短袖＋長褲配薄外套就差不多了，因為中午出太陽以後，還是會覺得很熱。「短袖+長褲，早晚出去或騎車的時候，再多加一件薄外套或長袖襯衫」、「短袖+薄外套就夠了」、「現在溫度真的滿剛好的，但進大眾交通就很熱，所以洋蔥式穿搭很重要」、「薄長袖＋長裙」。

不過，也有怕冷的網友說，現在已經開始翻冬衣出來穿了，「怕冷的我已經穿發熱衣、帽T、外套三件套了」、「怕冷到直接換季」、「在高雄已經看到好幾個穿羽絨外套的了，還都是男的」、「已經看到有人在穿羽絨外套了，有那麼冷嗎？」