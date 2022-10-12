前滑輪溜冰女選手昨在臉書上自爆20多年前遭到教練性騷擾，體育署今日去函給滑輪溜冰協會，要求協會著手調查，滑輪溜冰協會秘書長蕭永福表示，周五下午兩點將召開紀律委員會，屆時會請該教練出席說明當年事件緣由；國訓中心執行長李文彬則說，中心會依照協會紀律委員會的決定來進行處理。

蕭永福強調，該位退役女子選手目前已遠嫁至韓國，所以她不會出席周五的紀律委員會，整個事件已超過20年，必須等待該教練說明前因後果之後才能做出結論，希望外界不要做過多的揣測。

該位女子選手在臉書上以「選手生涯最黑暗的一天」留言表示，從國中到高中這階段都遭到南部知名教練騷擾，即便離開那個圈子之後仍然對該名教練心生恐懼，成績也每況愈下，事隔多年後才鼓起勇氣，要求那位教練道歉，沒想到那位教練竟以忘記為由拒絕道歉，因此她才會將這件事公開。

李文彬表示，該名教練目前在中心擔任培訓隊教練，對於這起事件不能單聽選手的一面之詞，必須交由協會調查後，中心才能做出明確處置。