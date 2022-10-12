外籍移工當山老鼠竊扁柏，檢方起訴。（南投地檢署提供／廖志晃南投傳真）

越南籍阮姓失聯移工等5人及曹姓男子，在南投縣仁愛鄉盜伐、竊取貴重木台灣扁柏，然後載運到彰化縣北斗鎮據點，被檢警查獲；檢察官偵查終結，依違反《森林法》等罪嫌起訴。

南投地檢署檢察官簡汝珊、蘇厚仁，分別指揮保安警察第7總隊刑事警察大隊、移民署北區事務大隊台北市專勤隊、南投縣警局仁愛分局，並結合南投林區管理處，偵辦盜伐、竊取貴重木台灣扁柏案。

阮姓被告等5人是越南籍失聯或逾期移工，今年5月30日前往仁愛鄉台14甲線25公里處，由其中3人進入南投林管處埔里工作站轄管的埔里事業區134國有林班地，將砍伐、鋸切不詳數量貴重木扁柏運送至彰化縣北斗鎮據點；再於6月13日前往同一林班地砍伐扁柏，於6月17日運載至北斗鎮據點，警方持搜索票查扣401.52公斤扁柏，及鏈鋸、背架、溯溪釘鞋等犯罪工具。檢察官訊後向法院聲請羈押4人獲准、1人責付南投專勤隊收容。

曹姓被告於今年7月4日，開車前往仁愛鄉能高越嶺古道屯原登山口搭載朋友，見該處由不詳姓名年籍之人，盜伐自南投林管處管領的濁水溪事業區第30林班地扁柏4塊（重125.65公斤），無人看管，竟竊取搬運上車，當天行經仁愛鄉春陽村被警方攔檢查獲，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

主任檢察官李俊毅表示，近年外籍移工、毒品漸有涉入盜伐林木犯罪趨勢，為遏阻不法，檢方偵辦盜伐集團成員，隨即向法院聲請羈押，以雷霆手段偵辦違反森林法案件，防止不法成員一再盜伐，侵害生態環境；同時呼籲國人勇於檢舉盜伐集團，並拒絕購買來源不明的貴重木。