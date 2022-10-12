你覺得，旅宿與地方應該是什麼關係？在台南這座觀光重鎮，近年來發展出越來越多的民宿、旅館和飯店，並且各具特色，對有選擇困難的人來說更是內心糾結呀！其中，「U.I.J Hotel & Hostel – 友愛街旅館」可說是有著極高回訪率的台南住宿代表之一，而他們是如何在高度競爭的旅館市場中，穩穩的走出屬於自己的路呢？

從細節體現出對台南的愛

開箱台南「友愛街旅館」(圖/ @phby.daniel)

友愛街旅館的創辦人認為，旅宿不應該僅是一個休息的場所，因此企圖打造出一個結合在地特色，且能使住客將不同觀點帶回原來生活的旅館。所以在空間設計上，友愛街旅館以大量的磚紅牆面作為背景，而地板是使用遵循古法的磨石子地，至於房間內的家具則是刻意選用了來自各個國家的古董，藉此表達新舊時代碰撞的意象。其他還有不少結合台南品牌的巧思，例如室內拖鞋是與品牌「林果良品」合作，以及服務人員的制服則是邀來「Oqliq」操刀設計，從細節體現出對在地的關懷，果真受到了國內外旅客的歡迎。

結合青年旅舍與設計旅店

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

接下來，大家最關心的想必就是房型了吧！由於友愛街旅館將自己定位為跨界混合旅館，因此主要分為設計旅店與青年旅舍兩部分，一共包含92個背包床位，還有87間的客房。特別的是，相較於一般的床位，友趣背包客床的個人空間顯得更為寬闊，而客房則分成友樂客房、友緻客房、友容四人房和友愛套房，大片的玻璃窗使採光充足，且無論是房間內還是衛浴空間都相當寬敞舒適，就連備品也都不馬虎，讓人可以好好享受低調奢華的療癒時光！

讓旅行的方式綻放出多種可能

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

而回歸到想讓旅行開展出更多種可能的初衷，友愛街旅館設計了一系列讓住客們能交換想法的空間，像是一樓設有全天候不打烊的書店「粅粅書BBBooks」，你可以坐在這邊盡情閱讀，配上一旁「鷲田咖啡吧」的咖啡；在旅館的三樓，有個提供冰箱、烤箱、咖啡機、餐具等設備齊全的共享廚房，廚房旁的「你好沙龍」則是用餐和交誼空間，最受歡迎的是階梯式的懶骨頭休息區，很適合耍廢和放空。除此之外，三樓室外的「恣意露台」擺放了許多植栽與桌椅，晚上點燈後更有氣氛，推薦大家買些點心或宵夜來在這享用，一嘗專屬於台南的慢生活。

地址：台南市中西區友愛街115巷5號

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

開箱台南「友愛街旅館」(圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu)

電話：06 221 8188