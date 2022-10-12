超過350件來自國內外不同風情的家具、家飾、生活器物，展場裡逾7成展品「全台灣只有一件」；大師劉其偉、張炳堂、李國欽、楊明忠等人的作品也參與展出。疫情後的新生活，就從藝術展開始。

知事官邸生活館和新光三越台南新天地合作，策劃主題為「藝術與空間-疫情後的新生活」特展，讓來台南旅遊的民眾，不是只有大啖美食，還能陶冶文藝氣息、豐富心靈。

策展人呂賢文表示，特展自即日起至10月30日，在台南新天地6樓免費展出，每周都有大師講座，以及論壇、演講，鼓勵觀展者追求新生活。這次特展，還邀請頂級品牌「看山手作」參展；展區匯集了歐美、亞洲等不同地區的特色家具、家飾，希望在過去兩年多無法出國的限制下，看到異國設計。

畫家劉其偉、張炳堂，國寶級陶藝術家李國欽、雕塑家楊明忠等人的作品，均在特展中亮相，還有多名新一代的藝術創作潛力股共襄盛舉。呂賢文透露，展場裡70%以上展品，是台灣僅有1件的特殊物件，非常值得大家來觀賞。