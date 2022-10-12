睽違近三年，終於等到政府宣布入境旅客自10月13日起放寬為0＋7新制、取消禁團令，國人對於出境旅遊商品詢問度明顯提升，雄獅旅遊觀察，高端旅遊型態改變的三大趨勢包含：需求10日以上的長天數旅遊、客製化小包團需求提升，及「單價天花板」大幅提高等。為此雄獅結合各種稀缺資源，推出多元精緻的主題旅遊行程，除針對近三年來無法度蜜月的新人推出各種蜜月團外，中南美深度遊更首度入住馬丘比丘五星飯店，更有每人126萬起的「30天南極探險Long Stay」等。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，疫後客製化高端旅遊團體比例增加2成左右，旅遊地主要為歐洲和長天數商品，旅行天數從12天拉長到17天，團費的願付價格也比過去高出3成，但對服務品質的需求也跟著提高。推估和世界斷軌將近三年，國人對世界的嚮往更勝以往，轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，在補償心態下，更期盼把這些年沒有玩到的補回來。

雄獅透過鳴日號及台灣的高端旅遊的經驗，精準鎖定頂級高端客的旅遊偏好，同時追蹤國外旅遊最新趨勢，2023年將主打有別以往的全新旅遊型態。也觀察到疫後人們更重視自身健康，賴一青強調，愛滑雪的族群早已蓄勢待發，目標前進日本東北各大雪場，即使價格比過去增加三成左右，但短短一周就逼近700人搶著報名。接下來的名古屋女子馬拉松更是每年的大熱門，後續也將陸續規劃柏林馬拉松、日本富士山自行車賽等主題旅遊，滿足喜愛運動賽事的旅客需求。

雄獅旅遊更觀察到，由於疫情期間無法出國擁有浪漫回憶而抱憾，疫後多了極具潛力的「蜜月團」客群，『Signature 雄獅璽品』精緻旅遊品牌，由專屬規劃師操刀設計系列行程，主張住宿、餐食、體驗、服務四大堅持，盡情展現旅宿即景點的品味，更精心安排品嘗最道地的特色料理，從飲食上品味當地風土文化。若想前往日本度蜜月，再也不用急搶台灣虹夕諾雅，直接飛往富士山山腳的星野五星飯店，開窗就能面對富士山美景，還能體驗日式泡湯樂趣，5日行程每人135,000元起。

疫情以來雄獅致力經營台灣鐵道旅遊，不管是精緻優雅的鳴日號，還是復古的藍皮解憂號都創造全新旅遊型態。隨著國境開放，雄獅璽品為讓旅客體驗特色鐵道之旅，規劃九州充滿中古歐風感的夢幻「ARU甜點列車」、新潟的「清酒列車Shu*Kura號」等遊程，欣賞沿途風景之際，還能品嘗道地精緻點心或小酌一杯，感受日本鐵道之美。

隨著長榮航空開航米蘭、慕尼黑，歐洲依舊是蜜月旅行首選，自從政府宣布解封以來，短短一周就超過1,500人報名，雄獅璽品除了規劃義大利和德瑞行程，也設計出更具深度的「北法浪漫遊」，走訪世界第八大奇蹟聖米歇爾山、香波堡等三大城堡，再品嘗米其林發源地的三星饗宴，11天158,800元起。如果想前往北歐，入住稀有的透明海濱玻璃別墅外，還能住在經典的圓頂玻璃屋內躺著看極光大爆發，乘上哈士奇雪橇體驗雪地森林美景，再前往冰凍的峽灣冰釣名貴帝王蟹，10日每人188,800元起。

雄獅旅遊經營中南美洲多年有成，今年行程再升級，主打單國深度旅遊，特別推薦前往秘魯探訪世界七大奇景，「首度」入住馬丘比丘保護區貝爾蒙德集團五星級飯店，單晚房價就要51,000元起，清晨起床走路五分鐘就能抵達天空之城馬丘比丘，近距離吸收古老文明的日月精華。並將前往亞馬遜森林深入地球原始面貌、品嘗世界50大餐廳，農曆春節期間出團，16日299,000元起。或是參與2023年巴西嘉年華，規劃於VIP包廂觀賞賽事，並搭乘直升機鳥瞰伊瓜蘇瀑布，再乘坐獨家河輪深度探索亞馬遜森林，15日31,900元起。

堪稱極致的探險體驗—直搗「神秘南極」，2019年迅速完銷的19日「經典南極半島團」再度重出江湖，將搭乘頂級破冰船「海精靈號」登島體驗極地風光；2023年出發行程依舊有19日單島精緻團，價格759,000元起，2024年再深化，升級推出全新「三島壯遊Long Stay」遊程，包括福克蘭群島、南喬治亞群島，以及南極洲三島體驗，親身走訪壯闊的冰川奇景外，還能首度直擊國王企鵝大本營飽覽生態奧秘。這趟30天走訪世界盡頭的旅程，價格最高達126萬元，標榜探索一生必去的南極洲不是夢。