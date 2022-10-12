胡瓜女兒小禎（胡盈禎）出道後以《犀利人妻》的角色溫瑞萱展露頭角，不過因小禎曾患有多囊卵巢綜合症導致身材變胖，經過長時間努力終於讓她瘦身成功，許多粉絲對於小禎努力健身、維持體態直呼「好勵志」，近日小禎曬出與好友合照，卻遭Ella（陳嘉樺）媽媽酸「應該不是人妖吧」，此話一出頓時掀起網友熱議。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2022/07/13~2022/10/10）

▲小禎位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第49名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/07/13~2022/10/10）

▲Ella位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第16名。

小禎慘被酸「應該不是人妖吧」？網友肉搜驚見留言者是Ella媽媽

小禎6日在個人臉書分享自己和友人前往台北市大安區一間日式料理店，貼文寫下「台北女子日料圖鑑...昨晚的晚餐好好吃歐」，並曬出和王思佳、佩甄及關穎的合照，沒想到7日時照片下方卻有女網友回應「小禎應該不是人妖吧？」

該則言論頓時引發網友批評，事後一名網友拿出照片對比，發現該名女網友正是Ella媽媽，讓許多人看不下去留言「長輩不懂是嗎？好歹她女兒也混了二三十年演藝圈～她會不知道小禎？」、「虧妳是Ella陳嘉樺的媽媽，竟然說出這樣的話，已幫妳截圖，別以為之後刪文就沒事」，不過有網友認為「看起來阿姨的發言應該是無意的，如果是蠻熟識的人講這種話其實還好，只是因為是公眾人物，事情就被放大了，一般FB朋友留言常常亂講也是當有趣」。

Ella媽媽急改留言道歉！小禎本人暖回：別放心上

事隔2日Ella媽媽緊急編緝留言向小禎致歉，表示自己僅是想表達小禎瘦身有成、真的很漂亮，「我的措詞不當引發爭議，我很抱歉！阿桑再一次致歉！」，昨（11）日小禎也親自在下方回應，「阿姨沒事沒事！我相信妳不是故意的！別放心上」，對於Ella媽媽失言展現貼心舉動。

Ella親自向小禎道歉！曝得知媽媽失言：非常憤怒據

《自由時報》報導，事後Ella也親自向小禎致歉，「對於媽媽日前在社群上不恰當的發言，得知當下我非常憤怒，也立即與媽媽認真嚴肅地溝通，希望身為長輩、或是公眾人物都能在發言上更謹言慎行，對小禎造成困擾，我再次鄭重道歉，也私下與小禎聯繫上，並表達歉意，謝謝她的體諒跟包容」。

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