藝人黃子佼與孟耿如於5月迎接女兒「黃玉米」誕生後，經常在社群上分享新手爸媽的育兒生活。而近日他再度PO一張電費帳單，道出當爸爸的感想「養兒方知電費貴」，再度引發熱烈討論。

黃子佼曬電費暴增4倍

黃子佼於臉書粉絲團上貼文，表示「之前人說養兒方知父母恩，現在我說養兒方知電費貴」透露孕婦懷孕時因溫度都會比平日高，從秋冬到初夏還算是舒服，但孩子出生時的氣溫也比較高，因此他們從五月底開始坐月子之後就經常被提醒要注意室內的溫度，家裡便一直開著冷氣，但他卻冷到必須穿發熱衣。

直到孟耿如7月出了月子回到家後，他們還是維持著室內開冷氣，讓女兒「黃玉米」維持在最舒服的溫度。黃子佼寫道，以前夏天有時只開電風扇，他自己不怕熱卻怕冷，也只能配合女兒的溫度，24小時讓她保持室內穩定的涼爽溫度。

不過，這次收到電費帳單後，讓黃子佼嚇了一大跳，因為電費竟是女兒返家之前的4倍之多，讓他忍不住說：「各位還沒生的朋友要留意，夏天的寶寶產婦生活預算，四倍哦！我還在驚嚇中！」

電費帳單讓「黃子佼」聲量再飆逾千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「黃子佼」一個月內關於的聲量趨勢共有9,380筆。其中，9月15日，吳宗憲說黃子佼、LuLu入圍金鐘獎的節目《婚禮歌手》：「那是抄襲國外的！沒有關係啊，那個無傷大雅。」引起外界熱烈討論，聲量瞬間衝高至1,302筆。另一高峰，10月9日則是黃子佼分享電費帳單一文，聲量有1,152筆。

該篇貼文一出，也立即釣出另一位為人父的劉亮佐留言表示「我們家兩倍」，不少網友感同身受回應，「衛福部媽媽手冊爸爸手冊嬰兒手冊沒有教（恐）導（嚇）的事」、「沒事沒事，我們的四倍已經繳三年了（驚」、「以後冬天要開暖氣，夏天開冷氣是日常」、「眼睛閉閉繳下去就對了，我們也是這樣」、「曾試過半夜定時關掉冷氣，孩子就會熱醒，屢試不爽，所以前幾天收到電費帳單，我也是吃手手」、「換變頻冷氣就不會心痛了」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月11日至2022年10月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃子佼』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。