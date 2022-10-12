對伴侶維持忠誠是婚姻最基本原則，但若另一半出軌是該為了家庭選擇隱忍?還是狠斬關係不要繼續貌合神離的婚姻，對夫妻倆而言都是難抉擇的選項，美女主播劉芯彤表示友人老公的臉書滿滿都是和小三出遊的照片，沒想到詢問後竟得到意外答案，讓她當下相當傻眼。

劉芯彤發文開頭即表示：「貌合神離的婚姻，你行嗎？」，接著透露女性友人的先生在家族企業上班，由於經濟狀況優渥，婚後不需要外出工作，後來因為閒到發慌，便請先生開了一家小公司讓她經營，原本還相當稱羨能嫁得這麼好，後來才知道她老公犯了「有錢男人都會犯的錯」，就是在外頭搞了小三，男方不僅大方帶她出席友人聚會，臉書上還都是兩人出遊照片，彷彿小三才是正宮一般。

沒想到詢問友人怎受得了這種婚姻關係，她淡淡表示老公每個月該給的錢沒少給，該擔的責任也沒少擔，唯一不能給的就是他全部的時間，後來想想老公在外面亂來前，彼此早就沒激情只剩下親情，不如就放任老公反而讓自己落得輕鬆，而且小三每任都不會長過兩年，自己依舊坐穩正宮位置，接著強調：「他覺得我端不上檯面給不了他想要的愛情，我也當他是台提款機罷了。各取所需，沒什麼不好？」

聽到友人這番言論，讓劉芯彤大表震驚，坦言：「這樣的婚姻我不行」，對此，網友紛紛回應：「錢能養尊嚴，愛留給懂妳的人」、「女生也要出去找愛情才可以，然後錢照拿，各自人生各自安好」、「貧窮限制了我的想像」、「為了孩子有個完整的家庭，我會忍耐家裡有個稱頭的室友」、「怎麼想都可以，自己開心最重要」。