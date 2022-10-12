Netflix影集《嗨！營業中》第二集加入工讀生浩子、莎莎，連假期間收視更衝新高飆至2.54，佔據Netflix台灣節目排行榜第2名。不過製作單位最新釋出的花絮中，好脾氣的浩子和完美主義的姚元浩竟意外掀起一場「雙浩之戰」，究竟是怎麼回事呢？

《來吧！營業中》收視開紅盤！工讀生浩子、莎莎面臨請辭危機？

《嗨！營業中》播出後收視屢開紅盤，吸引不少粉絲關注也創造許多網路話題。日前播出第二集，工讀生浩子和莎莎頂著「第二集收視率下降就要請辭」壓力正式上工，所幸連假期間收視不降反漲，不到一天就在Netflix衝到第2名，僅次韓劇《小女子》的大結局，讓兩人不但鬆了一口氣還賺到了面子！

一人一句隔空互嗆？姚元浩、浩子爆發「雙浩之戰」

雖然播出成績亮眼，但《嗨！營業中》製作單位日前在臉書粉專上發布「雙浩之戰」的節目片花意外掀起話題。

從花絮中可以看到，事事要求完美的姚元浩對工讀生浩子諸多挑剔，像是食物擺盤、蒜頭要剝多久。各種糾正讓浩子忍不住直呼「工人肚子餓就趕快給他吃就好！他哪需要你在那邊擺盤？你叫他（姚元浩）來。」而姚元浩則回應「我會慢慢把浩子洗腦。」

兩人一來一往的隔空對嗆反而讓網友興奮直喊「好好笑喔！期待第三集」、「有磨擦就是爆點」、「好好看的實境秀！期待星期六快來！」。

《來吧！營業中》網路關鍵字有哪些？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《嗨！營業中》近一個月的網路熱門關鍵字，其中不乏「期待」、「好笑」、「好看」、「精彩」、「喜歡」、「加油」等字詞，可見網友對於這檔實境綜藝節目多抱持正面評價，也對後續節目內容也頗有期待。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年9月11日至2022年10月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《嗨！營業中》』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。