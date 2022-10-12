海軍「震海計畫」4500噸飛彈巡防艦建案，將變更為2000噸的輕型巡防艦建案，預計在2026年完成防空、反潛2艘原型艦。海軍參謀長蔣正國今天進一步表示，海軍還是有籌獲一級作戰艦的需求，但還在規劃當中，並會以「國防自主」為主。

民進黨立委羅致政質疑，國防部於2019年推動新一代飛彈巡防艦建案，照理來說4500噸原型艦應該已經出來了，如今改為推動輕型巡防艦，從預算來看過去四年顯然是原地踏步，這也讓他擔心改推2000噸會不會又卡住？

蔣正國坦承4500噸巡防艦確實推不下去，不過改推2000噸巡防艦主要原因是作戰需求的改變，相關科研案目前已由中科院完成測評。

蔣正國強調，巡防艦噸位變小後，可避免以大型艦應對中共灰色地帶威脅時的損耗，而輕型巡防艦配備超音速反艦飛彈，可以威懾中共航空母艦。

民進黨立委王定宇則詢問，二級艦填補戰力空缺雖有其必要性，但為何不新啟艦案？蔣正國解釋，另起新案經歷各種程序，至少需要2年時間，國軍有迫切需求，因此從去年修訂建案，未來預計再造10艘後續艦。

王定宇又問海軍是否仍規劃籌獲一級艦？蔣正國說，都有在評估，但以自主造艦為主。王定宇提醒，確保戰力最重要，國艦國造紙是基本原則。

此外，民眾黨立委邱臣遠詢問國軍是否會接手美國提康德羅加級飛彈巡洋艦？國防部長邱國正回應沒這個規劃。