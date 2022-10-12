以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍第59屆金馬獎最佳新演員、最佳原創電影歌曲的男星周興哲（Eric），在2020年與大6歲的主播女友趙岱新分手，不過卻在去（2021）年6月舊情復燃，近日則傳出周興哲向趙岱新求婚的好消息，對此本人也曬出照片證實了。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/07/13~2022/10/10）

▲周興哲位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第33名。

趙岱新復合周興哲形影相隨！經紀人：有好消息一定會分享

據《自由時報》報導，周興哲與趙岱新復合後曾到澳洲遊玩，不僅今（2022）年6月周興哲生日有趙岱新陪伴，就連近期周興哲在新加坡、曼谷舉辦演唱會，隨後前往杜拜休假、出席義大利米蘭時裝週，身旁都有趙岱新形影相隨。

小倆口也不時在社群上放閃，因為周興哲近期愛上打高爾夫球，就連趙岱新時不時也會上傳在球場上練習高爾夫球的畫面，對於近日周興哲向趙岱新求婚成功的傳聞，周興哲經紀人表示，「有好消息一定會和大家分享」，趙岱新經紀人則透露「有好消息一定會和大家說」。

周興哲10日出面證實！大方曬鑽戒照感謝眾人祝福

周興哲於昨（10）日下午向粉絲證實求婚成功的訊息，甜蜜寫下「Forever and ever」，兩人依偎在彼此身旁並露出幸福笑容，照片中也可見趙岱新大方曬出閃亮求婚鑽戒，周興哲更是在限時動態分享與趙岱新在台北101前的合照並感謝眾人祝福，「Recieved all the warm blessings, thank you guys！（收到所有溫暖的祝福，謝謝大家！）」，讓不少演藝圈好友、粉絲紛紛留言，「恭喜恭喜，太開心了啊」、「幸福藏在這裡」、「終於公開放閃，好喜歡你們，要永遠幸福下去」，部分網友也幽默表示，「我失戀了」、「以後別做朋友」、「永不失戀的愛」。

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