以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍第59屆金馬獎最佳新演員、最佳原創電影歌曲的男星周興哲(Eric),在2020年與大6歲的主播女友趙岱新分手,不過卻在去(2021)年6月舊情復燃,近日則傳出周興哲向趙岱新求婚的好消息,對此本人也曬出照片證實了。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行(2022/07/13~2022/10/10)

▲周興哲位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第33名。

趙岱新復合周興哲形影相隨!經紀人:有好消息一定會分享

據《自由時報》報導,周興哲與趙岱新復合後曾到澳洲遊玩,不僅今(2022)年6月周興哲生日有趙岱新陪伴,就連近期周興哲在新加坡、曼谷舉辦演唱會,隨後前往杜拜休假、出席義大利米蘭時裝週,身旁都有趙岱新形影相隨。

小倆口也不時在社群上放閃,因為周興哲近期愛上打高爾夫球,就連趙岱新時不時也會上傳在球場上練習高爾夫球的畫面,對於近日周興哲向趙岱新求婚成功的傳聞,周興哲經紀人表示,「有好消息一定會和大家分享」,趙岱新經紀人則透露「有好消息一定會和大家說」。

周興哲10日出面證實!大方曬鑽戒照感謝眾人祝福

周興哲於昨(10)日下午向粉絲證實求婚成功的訊息,甜蜜寫下「Forever and ever」,兩人依偎在彼此身旁並露出幸福笑容,照片中也可見趙岱新大方曬出閃亮求婚鑽戒,周興哲更是在限時動態分享與趙岱新在台北101前的合照並感謝眾人祝福,「Recieved all the warm blessings, thank you guys!(收到所有溫暖的祝福,謝謝大家!)」,讓不少演藝圈好友、粉絲紛紛留言,「恭喜恭喜,太開心了啊」、「幸福藏在這裡」、「終於公開放閃,好喜歡你們,要永遠幸福下去」,部分網友也幽默表示,「我失戀了」、「以後別做朋友」、「永不失戀的愛」。

