近幾年民眾都喜歡在家或辦公室裡插鮮花、種植物、養多肉，為自己的生活增添一些綠意與活力，而這些愛花草的植物控們，多數都會前往花市買花，除了價格比一般花店便宜外，植物的選擇也較多元，可盡情挑選。

只是全台花市百百款，哪些地方是網路上討論度最高的呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶大家一起來看全台10大超人氣花市，讓你一次買齊鮮花、多肉、盆花！

10. 桃園市 大溪花市

如果是多肉植物控，一定要來大溪花市挖寶！這裡販售植栽、多肉植物為主，種類都相當多元，且每天進貨品項都不同，建議可到粉絲團看最新資訊，或直接致電詢問老闆，避免撲空，除此之外，這裡植栽、多肉的價格也很實惠，去過的花友都會大喊便宜！

花市旁就有一片空地給消費者免費停車，營業時間週一到週日（8:00-21:00），評論下方留言：「每盆植物的價錢讓人瞠目結舌，大約一般園藝行1/2～1/3的價錢」、「個人認為大溪最好逛的園藝資材行了」、「商品平價物美停車方便」。

9. 彰化縣 埔茂花市

屬於複合式園區的「埔茂花市」免門票、附停車場（可免費停車），且販售的多肉植物、花卉，價格都相當便宜，另外園區內還附有兒童遊樂區（溜滑梯、沙坑、戲水池），以及咖啡下午茶、小動物區等設施，可以讓全家大小來逛花市兼踏青半天。

採全年無休營業（8:30 -17:30），讓買花遊客認為CP值相當高：「植物超多，逛的很開心！」、「裡面的植物種類很多，也有可以讓小孩打發時間的設施」、「多肉種類很多，價格很便宜，園區內設施不錯」、「適合遛小孩的好地方」。

8. 桃園市 桃園假日花市

桃園假日花市就在虎頭山旁邊，販售各種花卉盆栽、多肉、蔬果，基本上應有盡有，桃園民眾不必跑到台北建國花市或內湖花市，就能在這一次買齊。另外，不少人還會結合一旁虎頭山登山步道，一次打包登山兼買花的暢遊路線，相當愜意。

營業時間為假日（7:30-17:30），不過停車位少，交通較為不便是其缺點，但結合爬山這項優點，仍吸引不少花友前往：「花市販賣多種花類、多肉，連魚類都有」、「可以跟虎頭山公園、孔廟打包一起暢遊」、「花卉總類不少，價位平實」、「滿滿人情味的花市」。

7. 高雄市 鳳山台糖假日花市

位於鳳山的「台糖假日花市」，園區有分每日花市和假日花市，這裡園區空間相當大，佔地約二公頃～三公頃，除了植栽販售外，小吃、古董字畫、玉石雕刻等也都有販售，另外還有遊樂設施可以乘坐，是個可以讓親子同樂的好去處。

雖然台糖假日花市稱假日花市，但其實每日都有營業，市場有分三區，中間為每日花市，營業時間為平日（9:00-21:00）、假日（8:00-18:00），是在地人很愛去逛的花市：「假日好去處，多樣的花草植物和園藝用品可供選購」、「汽車停車位多又便宜，假日來有很多店都有營業，可吃吃喝喝並欣賞選購花卉類」、「非常好逛的花市」。

6. 高雄市 勞工公園假日花市

勞工公園假日花市就位於捷運獅甲站出口旁，花攤們會圍著勞工公園外側擺攤，販售各式盆花、草木本、水生植物，連多肉、香草植物、乾燥花和園藝用具也都有賣，販售價格相當親民，且附近也有賣麵包、小吃等攤販，是高雄市區民眾假日吃吃喝喝兼買花的好所在。

營業時間是假日（六、日9:00-18:00），不少在地人都很喜歡勞工公園花市氛圍：「喜歡花兒、愛種花兒及愛逛街的人都很適合假日花市」、「很喜歡勞工公園花市的氛圍與環境，公園還有大樹與草坪」、「我帶兩小來逛過假日花市，覺得很喜歡這樣悠閒的氛圍」、「仔細觀察了花市的氛圍，往來民眾都是氣定神閒的逛著花市，很好逛的地方」。

5. 新北市 板橋花市

板橋花市又稱新埔花市，規模不比建國花市、內湖花市大，但基本鮮花、盆栽、蘭花等植物應有盡有，種類相當齊全，且就在新埔站2號出口附近，交通相當便利，適合一般家庭、情侶前往逛逛。

營業時間是週二到週日（9:00-17:00），週一公休，好逛程度其實不輸其他花市：「我常常會去板橋花市走一遭，看見四季的更迭轉動」、「去了一趟板橋花市，沒想到植栽種類齊全」、「我還是愛板橋花市，觀葉植物比較多」。

4. 台北市 社子島台北花卉村

台北花卉村原本是砂石場，後經過老闆改造才變身成複合式花卉園區，主要是賣花卉、觀賞植物為主，種類相當齊全，且園區內還有婚宴會館、咖啡廳、親子育樂區，非常適合全家大小來這待半天拍照賞花遊玩。

營業時間是週二到週日（9:00-18:30），週一休園，大眾交通較不方便，建議開車前往，去過都稱讚：「一個方便又好買的地方」、「那是我最喜歡去買花花草草的地方！」、「北部遠一點就台北花卉村，都是便宜大碗的選項 」、「台北花卉村還蠻好逛」。

3. 台中市 大里國光假日花市

佔地有2400坪大的國光花市，市場裡共有三百多個攤位，以販售花卉、多肉為主，另外奇石藝品、園藝工具、陶藝品也都有販賣，攤位走道也相當寬敞，適合假日全家來散步逛逛，是大里市著名的假日花市。

營業時間是假日（六、日9:00-18:00），附近有停車場，停車很方便，愛好者都推薦：「好停車，花多、有農產品 好選擇」、「買植物來國光花市就對了」、「賞心悅目假日賞花的好所在！」、「很多花卉盆栽可以買，不錯逛」。

2. 台北市 內湖台北花市

內湖花市是歷史相當悠久的花市，供應整個北台灣的花卉市場，主要是經營批發業務，以販售鮮花、葉材為主，另外乾燥花、永生花、盆栽、果樹也有，通常販售的花量都偏多，主要是賣給業者批發用，一般散客除非花量需求很高，不然不建議前往內湖花市購買。

營業時間為週一到週六（4:00-12:00），週日公休，且離大眾交通工具遠，推薦自行開車來買花比較合適，其中花價便宜讓網友大讚：「內湖花市買花很便宜」、「可以從內湖花市買回來分別綁成束，卡划算」。

1. 台北市 建國高架橋下假日花市

建國假日花市是北部相當大型的觀光花市，市場裡各形各色植物都有，不管是鮮花、盆花、多肉、乾燥花，還是園藝材料、造景，連蔬果也都有販售，網友就提到：「來逛建國花市，吃飽飽來買水草」、「假日買花買植栽的好去處」、「放假殺去建國花市找樹」，可見種類的多樣性。

只是要注意建國花市有些攤販會固定抽籤換位子，並不是全都固定攤位，另外，建國花市只在假日營業（六、日9:00-18:00），且多數攤販花材賣完就不再進貨，建議民眾若想挑花、選花，要提早前往選購。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月03日至2022年10月04日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台花市』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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