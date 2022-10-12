以行政法人模式經營的台南市美術館，每年市府大約補助1億元。國民黨台南市長參選人謝龍介12日射出文化政見的第2箭，指美術館經營不善、連年虧損是「能生不能養」的範例，當選後將收回由市府經營。黃偉哲陣營則認為，將推動升格為「台南國家美術館」，替台南創造更大的量能。

謝龍介競選總部發言人童小芸指出，台南市美術館從2019年正式營運以來，市府每年補助約1億元，美術館1年開銷則約1億6000萬元、收入5000餘萬元，收支嚴重失調。但市議員呂維胤在質詢時，卻拋出「南美館升格，捐為國有」的主張，黃偉哲竟還臉不紅氣不喘，義正辭嚴地回應「樂觀其成」，如此「失格」的演出，莫非在為南美館解套？

童小芸強調，南美館是「能生不能養」的範例，2座場館不但大而不當，還擺錯地方，因此經營不善、連年虧損是預料中的事，但竟然營運不滿3年就要「棄養」，真是丟盡台南人的臉。

童小芸認為，謝龍介對美術館的未來有3點立場：一、當選市長後將不再補助南美館，並啟動收回機制。二、既然能捐給中央，市府當然可以收回。三、南美館收回後，舊警察局的場館將改其他目的使用。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤回應指出，捐為國有政策是參考台中市政府於2016年將台中大都會歌劇院捐贈給文化部，最終升級成為「台中國家歌劇院」的實例，其補助款也從升格前的3億元變成4.5億元，預算收入亦從升格前的2億7533萬元，逐年提升至2018年已超過6億元。

呂維胤還說，推動美術館升格為「台南國家美術館」，能讓補助預算獲得大幅度的提升，同時也減輕市府的財政負擔，讓場館發揮最大效益，成為國內外藝術家的交流平台，但因美術館仍在台南，能替台南創造更大的量能。