梧棲區一名7旬老翁電動輔助車路邊故障，暖警連人帶車推車徒步1公里，將老翁平安送返家。（警方提供）

梧棲區1名75歲周姓老翁，因脊髓受傷出門代步都須仰賴電動四輪輔助車。日前晚上6時許駕著電動四輪輔助車外出；返家途中於梧棲區大智路行經梧北路口時，輔助車突然故障失去動力無法行駛。梧棲分駐所獲報，員警陳明陽以徒手將老翁及輔助車推回一公里遠，送老翁平安回到他溫暖的住家。

警方指出，周姓老翁日前返家途中，於梧棲區大智路行經梧北路口時，輔助車突然故障失去動力無法行駛。因老翁未帶電話又行動不便無法下車求助，坐在車上不知所措；幸路上經過的熱心民眾看見，隨即撥打110請警方協助。梧棲所員警陳明陽、吳培寧獲報後趕抵現場。

員警發現老翁神情十分慌張，陳姓員警先將老翁的輔助車先推到路旁以避免危險，吳姓員警亦在一旁協助指揮交通。警方原本欲將老翁載返家中，但老翁不放心輔助車停在路邉，堅持要與輔助車一同返家；因連續假期無法聯繫電動輔助車業者，另拖吊業者亦無法協助。

警方確認老翁住處約在1公里遠後，員警陳明陽隨即以徒手方式，將老翁及輔助車推返住家，並將老翁攙扶進屋後，準備離去時，老翁高興的拉著員警的手，不斷感謝警方熱心積極協助；因警車出現在寧靜的社區，驚動老翁鄰居外出查看，得知員警的舉動後，亦對警方愛心讚譽有加。

陳姓員警表示，雖推了1公里遠的路，但看到老翁返家後的安心神情，一切都值得。

梧棲分駐所長劉凱萍提醒民眾，車輛上路前應檢查油量、電量是否充足及其設備是否正常，以免於路途中故障導致意外發生。家中若有上年紀的父母，獨自外出時可隨身攜帶子女聯繫電話，讓員警能在最短的時間幫助家人聯繫上家屬。