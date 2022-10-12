投資人觀望美國將在本周發布的消費者物價指數（CPI），周三日股在缺乏方向下時漲時跌，早盤日經225指數小跌0.14%，收在26,364.25點。東證一部指數晨收微跌0.05%，報1870.31點。

美國9月CPI數據被視為是該國通膨變化的最新線索，也將影響聯準會接下來的升息動作。

在日經指數中，半導體設備大廠東京威力科創大跌4.69%，跌幅最大，反映美國拜登政府對中國祭出新一輪半導體晶片與設備出口限制，隔夜費城半導體指數連跌第4天。

Okachi Securities分析師表示，成長型股票不像是已經觸底，尤其是半導體類股。他表示有關於蘋果停止新iPhone手機增產計畫的傳聞，觸發了這一波晶片股的跌勢，「現在看起來高科技股可能遭到拋售，而內需相關股可能受到追捧」。

不過，周三掛牌交易的系統單晶片（SoC）設計公司Socionext Inc較IPO首發價格大漲8.2%。該公司為視為是今年以來日股規模最大的上市案。

旅遊和零售股在日經指數中表現最佳。本周日本重新開放自由行。東海旅客鐵道和西日本旅客鐵道均漲逾2.5%。7-11母公司Seven & I Holdings和百貨公司業者永旺集團（Aeon Co Ltd）亦走強。

日圓貶破146兌一美元大關，為1998年來首見，並再度刷新24年低點，稍早前一度貶至146.39。上個月當日圓貶至145.9兌一美元時，即迫使日本財務省進場干預。

日圓走貶為部分出口股帶來提振，東證交通運輸設備股漲0.34%，但其中包括三菱汽車等幾檔汽車股下跌。