桂綸鎂劇中成為石頭開放式婚姻關係中的小三。（Disney＋）

桂綸鎂劇中成為石頭開放式婚姻關係中的小三。（Disney＋）

桂綸鎂劇中成為石頭開放式婚姻關係中的小三。（Disney＋）

桂綸鎂劇中成為石頭婚姻中小三。（Disney＋）

桂綸鎂劇中成為石頭婚姻中小三。（Disney＋）

金馬影后桂綸鎂（小鎂）主演的《台北女子圖鑑》中的「圖鑑男」出現超大咖男星！搖滾天團五月天吉他手石頭在第5集裡與小鎂談起開放式戀情，兩人超大尺度的情慾戲讓人看得臉紅心跳，小鎂還爆料拍攝現場被一股費洛蒙籠罩著，石頭的魅力使其圈粉無數。而石頭也正是之前桂綸鎂受訪時認證親密戲尺度最大、站姿難度最高的「圖鑑男」。

隨著劇情推進，桂綸鎂飾演的林怡姍已經當上外商保養品代理商的副總監，經常出入仁愛路商圈。斷開鳳小岳後，小鎂在健身房邂逅了石頭飾演的金融投資家健寰，天雷勾動地火爆出濃烈的情感，即便對方表明與老婆是開放式關係，林怡姍為了愛情寧願當小三也不肯退出這場多人遊戲。

曾經有感情潔癖的林怡姍，為什麼這回暈船？桂綸鎂說：「她原本在不知情的情況下，甚至知情了也想要嘗試進入這個遊戲，最後發現自己不行。」會覺得林怡姍自不量力嗎？小鎂笑著說：「在愛情裡面你不會這麼想，你會覺得『我可以試試看』，或許我可以戰勝。」透露林怡姍的個性帶有好強的一面，「尤其對方很開放、覺得可以（行得通），他也沒有不愛妳，只是我願不願意玩這個遊戲、玩不玩得起，到最後才發現這不是人人玩得起，誰會在愛情裡不傷心、不嫉妒呢？」

說到與石頭合作的感想，「他對表演很有熱忱，非常gentleman，很溫柔，拍情慾戲很尊重對手的感受，對自己的角色有很多想法，在拍攝現場與導演討論。」桂綸鎂說以前對石頭的印象是五月天的樂團整體印象，沒想到本人是一個這麼紳士的人，「溫文儒雅、講話很慢、非常英式禮貌的人。」事實上，劇組許多輕熟女說石頭是「行走的費洛蒙」，桂綸鎂表示自己也觀察到這點，「尤其是定裝時那一群人被他折服，在拍攝現場則是被一股費洛蒙籠罩著，圈粉無數。」小鎂說石頭給人的感覺是慢慢、悠悠地娓娓道來，不是張揚的，像河流般。

聊到第一次與桂綸鎂合作的感覺，石頭說：「我本來以為小鎂是一個很安靜的人，但是在整個合作過程中，我覺得很活潑自然。」相處過後，石頭甚至以玉石形容小鎂，「放在那邊很亮眼，感覺好像有點冰涼，但握在手心的時候就慢慢變溫暖，而且越來越溫暖跟你的體溫一樣，然後你會想把它握住放在你身邊，放在你的口袋裡。」

石頭說他的角色是「感覺系男友」，讓人感覺溫暖、相處起來很輕鬆，不過已婚的他無法完全理解「開放式關係」，他覺得維繫婚姻的秘訣就是不要去想著維持，婚姻好像不應該是一個可以被經營的東西，應該是一個互相理解的過程。