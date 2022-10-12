為讓國內外旅客重溫復古情懷，台北凱達大飯店「家宴」中餐廳即日起推出復刻港式茶樓風情的港點推車服務。周一至周四的午&晚餐期間將會有載滿美味港點的蒸籠推車巡迴，多達40種任君挑選。由師傅手工製作的「高顏值」港點每籠只要100元起，11月底前享「買5送1」優惠，於FB粉絲團「港點PK賽」貼文留言票選最愛港點再享85折優惠。

為符合現代人「手機先吃」的需求，「家宴」中餐廳的手工港點不只講究真材實料的好味道，港點的「顏值」亦讓人驚豔。其中「松露玫瑰蒸燒賣」，內餡淡淡黑松露香而不搶掉燒賣本身的鮮味，胡蘿蔔泥製成黃澄澄的玫瑰造型燒賣，好看好吃到讓人心花怒放。「鮮蝦翡翠餃」，透白的餃皮用菠菜汁染成翠綠色，包入一整隻彈牙鮮蝦與豬後腿肉，餡味濃郁鮮美，形態精緻玲瓏，為傳統的蝦餃改頭換面。帶有金黃色澤的「安南鹹水餃」，內餡帶著台式傳統鹹甜交錯的滋味，搭配Q彈的外皮，咀嚼在口中很療癒。除了美味的港點外，還有多道經典小菜、甜品以及現做料理。